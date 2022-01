Заболели 70% пассажиров. У большинства туристов на рейсе в Индию обнаружили COVID

В Индии усиливают правила въезда из-за нового штамма коронавируса

150 пассажиров, прибывшие чартерным рейсом из Италии в город Амритсар, сдали тест на COVID-19 по прилету в аэропорт, который оказался положительным, пишет Indiatoday.in по словам официальных лиц.

На борту самолета находилось 290 человек. Туристов переведут в изоляторы, созданные в больницах по всему городу в соответствии с установленным протоколом.

Пассажиры сдали тест на COVID по прилету в аэропорт Амритсара, расположенный в штате Пенджаб на севере Индии. Ранее в четверг еще 125 человек, прибывших в аэропорт Амритсара чартерным рейсом из Милана в Италии, были заражены новым коронавирусом. Чартерный рейс (YU-661) выполняла португальская компания EuroAtlantic Airways. Таким образом, количество пассажиров одного рейса, у которых выявили COVID, составила почти 70%.

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" во всех аэропортах Индии усилилось тестирование, особенно пассажиров международных рейсов.

Passengers at #AmritsarAirport travelling from Countries at risk queuing up at designated counters and undergoing COVID tests on arrival as per mandatory #GOI guidelines@MoCA_GoI @AAI_Official @aaiRedNR pic.twitter.com/UJNkJ6MvIA