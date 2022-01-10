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Заболели 70% пассажиров. У большинства туристов на рейсе в Индию обнаружили COVID

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Понедельник 10 января 2022 14:11
Заболели 70% пассажиров. У большинства туристов на рейсе в Индию обнаружили COVID Фото: Город Амритсар в Индии (unsplash.com/puneet)
Автор: Евгения Тугушева

В Индии усиливают правила въезда из-за нового штамма коронавируса

150 пассажиров, прибывшие чартерным рейсом из Италии в город Амритсар, сдали тест на COVID-19 по прилету в аэропорт, который оказался положительным, пишет Indiatoday.in по словам официальных лиц.

На борту самолета находилось 290 человек. Туристов переведут в изоляторы, созданные в больницах по всему городу в соответствии с установленным протоколом.

Пассажиры сдали тест на COVID по прилету в аэропорт Амритсара, расположенный в штате Пенджаб на севере Индии. Ранее в четверг еще 125 человек, прибывших в аэропорт Амритсара чартерным рейсом из Милана в Италии, были заражены новым коронавирусом. Чартерный рейс (YU-661) выполняла португальская компания EuroAtlantic Airways. Таким образом, количество пассажиров одного рейса, у которых выявили COVID, составила почти 70%.

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" во всех аэропортах Индии усилилось тестирование, особенно пассажиров международных рейсов.

Министерство здравоохранения Союза отнесло Италию к "группе риска". Это означает, что все международные пассажиры, летящие в Индию из Италии, по прибытии проходят тестирование на Covid-19.

В пятницу правительство Индии обновило свой список стран "группы риска", включив в него Конго, Эфиопию, Кению, Нигерию, Тунис, Замбию и Казахстан. Любой международный путешественник, прибывающий в Индию из этих стран, должен будет заплатить за тест на Covid-19 по прибытии в Индию.

Даже если у туристов будет отрицательный результат на Covid-19, все иностранцы, прибывающие из стран "группы риска", должны будут пройти семидневный обязательный домашний карантин.

Напомним, ранее в Индии заявили о новой стратегии туризма на 2022 год.

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