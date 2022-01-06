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Бесплатные визы и стартапы. В Индии заявили о новой стратегии туризма на 2022 год

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Четверг 06 января 2022 17:38
Бесплатные визы и стартапы. В Индии заявили о новой стратегии туризма на 2022 год Фото: В Индии представили программу развития туризма (unsplash.com/sylwia-bartyze)
Автор: Евгения Тугушева

В стране проведут ряд культурных мероприятий в честь 75-летия независимости

В рамках выставки EXPO-2020 в Дубае секретарь Министерства туризма Индии представил новую программу по развитию туризма в стране, пишет Traveltrendstoday.in.

"Правительство Индии представляет новую политику в области туризма, направленную на укрепление и наращивание потенциала туристического сектора для предоставления более качественных услуг и удобств туристам, посещающим страну ", - сказал Ракеш Кумар Верма, секретарь Министерства туризма правительства Индии.

Всплеск внутреннего туризма: как будут развивать отрасль после пандемии

Также он добавил, что "цель программы заключается в пяти миссиях, включая Национальную миссию зеленого туризма, для обеспечения устойчивого развития в туристическом секторе, национальную миссию по цифровизации сектора; Национальнную миссию по управлению дестинациями, чтобы сосредоточиться на обеспечении синергии и координации между государственными и частными заинтересованными сторонами, и Национальную миссию по туризму ММСП для поддержки и содействия стартапам, микро-, малым и средним предприятиям".

По его словам, все аэропорты, железные дороги и автомобильный транспорт, а также туроператоры и гостиничные операторы, приняли соответствующие меры для обеспечения общественной безопасности. В результате этого за последние несколько месяцев в Индии произошел значительный всплеск внутреннего туризма.

Бесплатные визы и стартапы. В Индии заявили о новой стратегии туризма на 2022 годФото: В Индии произошел значительный всплеск внутреннего туризма (unsplash.com/jovyn-chamb)

Кроме того, в Индии ввели пять тысяч бесплатных электронных туристических виз, а теперь Индия открывает международные поездки по уже проверенной схеме.

Также будет проведен ряд культурных мероприятий в честь 75-летия независимости страны.

Напомним, ранее мы писали, что туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов.

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