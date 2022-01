Захворіло 70% пасажирів. Більшість туристів на рейсі до Індії виявили COVID

В Індії посилюють правила в'їзду через новий штам коронавірусу

150 пасажирів, які прибули чартерним рейсом з Італії до міста Амрітсар, склали тест на COVID-19 після прильоту в аеропорт, який виявився позитивним, пише Indiatoday.in за словами офіційних осіб.

На борту літака було 290 людей. Туристів переведуть до ізоляторів, створених у лікарнях по всьому місту відповідно до встановленого протоколу.

Пасажири здали тест на COVID після прильоту в аеропорт Амрітсара, розташований у штаті Пенджаб на півночі Індії. Раніше в четвер ще 125 людей, які прибули в аеропорт Амрітсара чартерним рейсом з Мілана до Італії, було заражено новим коронавірусом. Чартерний рейс (YU-661) виконував португальська компанія EuroAtlantic Airways. Таким чином кількість пасажирів одного рейсу, у яких виявили COVID, склала майже 70%.

У зв'язку із поширенням нового штаму "Омікрон" у всіх аеропортах Індії посилилося тестування, особливо пасажирів міжнародних рейсів.

Passengers at #AmritsarAirport travelling from Countries at risk queuing up at designated counters and undergoing COVID tests on arrival as per mandatory #GOI guidelines@MoCA_GoI @AAI_Official @aaiRedNR pic.twitter.com/UJNkJ6MvIA