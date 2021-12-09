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На Южный полюс за 80 дней: сотрудники NASA отправились к самому изолированному месту на континенте

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Четверг 09 декабря 2021 17:31
На Южный полюс за 80 дней: сотрудники NASA отправились к самому изолированному месту на континенте Фото: Джастин Пакшоу, Джейми Фейсер Чайлдс отправились на Южный полюс (vokrugsveta.ua)
Автор: Евгения Тугушева

Ученые проходят эксперимент в суровых условиях Антарктиды

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) и Стэнфордским университетом наблюдает за двумя британскими авантюристами, отправившимися через Антарктику, чтобы узнать, смогут ли люди когда-нибудь жить на Марсе, пишет "Вокруг Света".

В эксперименте приняли участие два ученых, которые сотрудничают с NASA. 57-летний бывший солдат Джастин Пакшоу и 37-летний врач и бывший армейский медик Джейми Фейсер Чайлдс отправились в путь три недели назад. Они планируют добраться за 80 дней до самого изолированного места на континенте, так называемого "полюса недоступности".

На Южный полюс за 80 дней: сотрудники NASA отправились к самому изолированному месту на континентеФото: Ученые проходят эксперимент в суровых условиях Антарктиды (vokrugsveta.ua)

Ученые считают, что суровые условия, экстремальная среда Антарктиды — это наиболее сопоставимые условия, множество факторов стресса, сходных с влиянием космоса на человека, с которыми будущие исследователи столкнутся во время миссий на Луну и Марс.

Чайлдс и Пакшоу проходят разнообразные тесты несколько раз неделю, для анализа влияние путешествия на их физическое и психологическое состояние. Кроме этого, они следят за жизненными показателями, уровнем стресса и качеством сна с помощью "умных часов".

На Южный полюс за 80 дней: сотрудники NASA отправились к самому изолированному месту на континенте

Фото: Джастин Пакшоу, Джейми Фейсер Чайлдс на лыжах (vokrugsveta.ua)

Им приходится находиться в суровых условиях, пересекая ледники с температурой -35 °C, и показателями скорости ветра - 160 км в час.

Эксперты полагаются на свои собственные силы, и только парашюты помогают им путешествовать пешком или на лыжах, когда каждый тянет сани весом 200 кг.

Кроме этого, ученые ежедневно измеряют уровни радиации, ультрафиолетового излучения и общую метеорологию, такую ​​как температура, скорость ветра и плотность снега.

Пакшоу и Чайлдс надеются завершить свое путешествие к началу февраля.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда появятся космические "горящие туры" на орбиту.

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