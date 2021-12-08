Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту

В течение 2021 года в условиях невесомости побывало рекордное количество людей, которые не являются астронавтами. Станут ли путешествия в космос доступнее?

2021-й стал годом космического туризма. За последние несколько месяцев в условиях невесомости побывало рекордное количество людей, которые не являются профессиональными астронавтами:

двое миллиардеров стали первыми пассажирами собственных космических кораблей;

легендарный Капитан Кирк (актер Уильям Шетнер) из сериала Star Trek почувствовал настоящую невесомость в возрасте 90 лет;

SpaceX отправила на орбиту Земли четырех астронавтов-любителей;

космическим туристам принадлежат звания самых молодых и самых пожилых людей, побывавших в космосе.

Сегодня, 8 декабря, к числу космотуристов присоединился японский миллиардер Юсаку Маедзава и его помощник, оператор Йозо Хирано. Они проведут на Международной космической станции 12 дней, готовясь к более масштабной миссии - полету к Луне.

Требовательному космическому туристу предлагают широкий выбор туров: от нескольких минут в невесомости до нескольких недель. Несмотря на конкуренцию между космическими перевозчиками, о снижении цен пока речь не идет. Более того, ценник на суборбитальный полет на космолете VSS Unity от Virgin Galactic'S вырос с 250 до 450 тыс долларов. Так стоит ли ждать удешевления стоимости билетов, или космический туризм навсегда останется развлечением для богачей?

Фото: 8 декабря к когорте космотуристов присоединились японский миллиардер Юсаку Маеэдзава и его помощник, оператор Йозо Хирано (Getty Images)

Что предлагают туристам для полета в космос сегодня

Сперва разберемся, какие предложения для космотуристов есть уже сейчас. В июле в суборбитальный полет отправились сразу два миллиардера — Ричард Брэнсон и Джефф Безос — оба на собственных космических кораблях. С тех пор Blue Origin Джеффа Безоса регулярно доставляет желающих за линию Кармана — условную черту, за которой начинается космос.

Очередной полет New Shepard запланирован на 9 декабря. В этот раз на борту среди других туристов будет дочь первого американского астронавта Алана Шепарда — Лора Шепард Черчли. Их ближайший конкурент Virgin Galactic's после демонстрационного полета, участниками которого были четверо сотрудников компании, приостановил полеты и обещает восстановить их уже в следующем году.

Компания главного сподвижника частного космоса Илона Маска SpaceX в сентябре совершила первый коммерческий рейс. Четверо непрофессиональных астронавтов провели в околоземном пространстве три дня. Целью миссии был сбор средств для одной из американских детских онкологических больниц.

Также важно было вдохновить землян, доказав, что наши возможности такие же безграничные, как и космос, главное в это верить. У каждого члена команды — своя незаурядная история и ряд преодоленных препятствий на пути к космосу. Подробности можно узнать в документальном фильме "Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration 4" от Netflix.

После более чем десятилетнего перерыва возобновились полеты на российском корабле "Союз". В 2000-х этот корабль по заказу американского туроператора доставил в космос семерых туристов, причем одного из них — дважды. Этой осенью пассажирами "Союза" стала российская съемочная группа — актриса и оператор, которые сняли кадры для художественного кино.

Стоит отметить, что такому туру не очень обрадовалось профессиональное космическое сообщество: из-за полета представителей киноиндустрии в космосе не состоялась очередная пересменка, и двум российским космонавтам придется пробыть на МКС на полгода дольше.

Фото: С недавних пор Blue Origin Джеффа Безоса регулярно доставляет желающих за линию Кармана — условную границу, за которой начинается космос (Getty Images)

Сколько стоят "туры" в невесомость

Как и все на ранних стадиях, космический туризм сегодня является недостижимо дорогим. Стоимость полета колеблется от 450 тыс до 90 млн долларов за место. Но, как мы знаем, инновационные технологии в начале часто бывают неоправданно дорогими. Припомнить хотя бы мобильный телефон, который носили в отдельном чемодане, а приобрести его могли разве что банкиры с Уолл-Стрит.

Как отмечает Илон Маск, проводя параллель с космическим туризмом, первые потребители услуг чрезвычайно важны для новаций. Если бы владельцы технологически несовершенных мобильных телефонов не платили за них огромные деньги, мы бы не имели сейчас хороших и дешевых смартфонов.

Кардинальное снижение цены возможно лишь при условии изменения технологии и подхода к космическим полетам, а также масштабирования бизнеса. Сегодня большинство космического транспорта является одноразовым. Это можно сравнить с использованием самолета только один раз. Представьте, какой бы была стоимость перелета, если бы мы выбрасывали самолет после каждого рейса.

Компания SpaceX работает над созданием полностью многоразовой орбитальной ракеты Starship, которая может совершить переворот на рынке космических перевозок, в том числе и туристических. По словам Илона Маска, такая система снизит стоимость пусков в сотню раз: стоимость вывода на орбиту груза массой сто тонн будет стоить не более 1 млн долларов, то есть 10 долларов за килограмм. Это действительно революционная цена.

Фото: Компания SpaceX работает над созданием полностью многоразовой орбитальной ракеты Starship, которая может совершить переворот на рынке космических перевозок (Getty Images)

Еще один вариант дешевого космического туризма недавно предложила американская компания World View Enterprises — полет на аэростате. Сейчас она запускает в стратосферу аэростаты для научных исследований и получения изображений. Однако World View решила расширить свой бизнес до космического туризма.

Бесспорно, воздушные шары не могут летать в космос, но они способны подниматься достаточно высоко, чтобы четко увидеть кривизну Земли и бездонную черноту космоса. Компания надеется, что ее предложение с массивным аэростатом, который поднимает пассажирскую капсулу на высоту около 30 км, подарит туристам космические ощущения. Сейчас объявленная стоимость полета - 50 тыс долларов. Полеты начнутся не раньше 2024 года.

Очевидно, что космический туризм станет трендом этого десятилетия. Спрос растет, а соответственно, будет расти и предложение, что в конечном итоге неизбежно приведет к снижению цен. И хотя выражение "полет в космос по цене тура в Европу" в настоящее время является лишь рекламным слоганом, все указывает на то, что космические компании серьезно работают, чтобы выходные за пределами Земли стали реальностью для каждого.

Напомним, мы писали, что стоит знать о космическом туризме, когда несколько частных компаний Вплотную приблизились к организации регулярных рейсов на орбиту.