Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания

Херсон – недооцененный город. Главный центр колонизации и оккупации Северного Причерноморья Россией не может быть неинтересным – так я думал до своего первого визита сюда.

Даже если бы здесь не осталось никакой старины. Старина здесь осталась – город превзошел мои ожидания. А еще – настоящий южный колорит – дома и ограды из известняка, многочисленные платаны и запах моря. Хотя здесь нет моря, только Днепр, но соленый запах степи, видимо, на сотни километров насыщенный морем.

Херсон – еще одна реплика Херсонеса Таврического, первой из которых был Корсунь. Екатерина II сказала назвать его Херсонес, и все тут. Но к чему здесь Херсонес - понять трудно, как и Одесса к Одессе. Но из песни слов не выбросить, и названия не изменить. Да и не надо, ведь город - классный.

Фото: Херсон - интересный город на юге Украины (24.ua)

В 17-18 веках на месте Херсона стояли какие-то Белховичи. Что за город - понять трудно. Был ли он турецким? Кто знает. На его месте в 1737 году воины армии фон Миниха (в том числе - запорожские казаки), возвели укрепления – Александровский шанец (Александр-шанц).

Позже шанец стал центром Ингульской (Перевежскойї) паланки, с гарнизоном в две сотни казаков. А еще позже, в 1778 году, на его месте начали строительство мощной земляной крепости, гражданских зданий и верфи – так начинался Херсон.

Весь город был сплошной крепостью

Царица Екатерина II поручила Потемкину найти удобное место для строительства порта, а главное – верфи. Империи нужен был флот на Черном море. Грицко Нечеса (так Потемкин окрестился на Сечи) выбрал для строительства правый берег Днепра, возле самого устья.

В ноябре 1778 года было основано Адмиралтейство (оно просуществовало до 1829 года) - центр военного кораблестроения, а уже в феврале следующего года было заложено три первых корабля.

В первые десятилетия существования Херсона весь город – это была сплошная крепость. Дворец Потемкина, дворцовую площадь, арсенал, дом губернатора и еще полсотни зданий окружали большие земляные валы и бастионы. Сейчас остались лишь остатки валов и двое каменных врат – Очаковские и Московские.

Фото: В Херсоне вы найдете и великолепные объекты, и инфраструктуру (Роман Маленков)

В 1803 году было создано Херсонскую губернию, площадь которой составила 67380 кв.км. В этой губернии были и Одесса, и Николаев – города, которые ныне больше, чем Херсон. Просуществовала Херсонская губерния до 1922 года, а в 1944 году Херсон стал центром области.

На востоке Херсон омывается мощным руслом Славуты-Днепра, на юге его подпирает еще более мощное устье, разветвленное на несколько рукавов, усеянное островами, покрытое плавнями. Рай для рыбаков, который плавно перетекает в огромный Днепро-Бугский лиман. А вокруг всего этого водяного царства – самые плодородные в стране поля.

Синоним урожая и постоянной локализации овощей и фруктов с наших рынков

Херсон – аграрная столица Украины.

Клондайк агроресурсов, который превратил Херсонщину в синоним урожая и постоянной локализации овощей и фруктов с наших рынков.

Фото: Херсон мог бы и может превратиться в туристическую "Мекку", но туристы сюда почти не едут (Роман Маленков)

Откуда помидоры - из Херсонщины, откуда огурцы – из Херсонщины, откуда арбузы - из Херсонщины, откуда авокадо, анансы, апельсины – из... И пусть те овощи-фрукты - из соседних Николаевской и Одесской областей, а может, даже из теплиц под Киевом, а может, из самой Африки – ответ один – из Херсонщины. Потому что это действительно агромонстр (в хорошем смысле). И вот все эти агроденьги протекают через Херсон, поэтому не скажешь, что это бедный город.

Но в развитие туристической инфраструктуры, в реставрацию памятников, в популяризацию туристического потенциала города, который - огромен, денег вкладывается значительно меньше, чем хотелось и моглось.

Фото: Старый Херсон – это уют южного города, малоэтажная застройка, легкая (а иногда и не легкая) обшарпанность и запах жареной рыбы (Роман Маленков)

Херсон мог бы и может превратиться в туристическую "Мекку", но туристы сюда почти не едут. Даже Скарлетт Йоханссон не едет, хотя "Ундервуд" поют, что едет. Я, наивный, поверил. Но – не едет.

Старый Херсон – это уют южного города, малоэтажная застройка, легкая (а иногда и не легкая) обшарпанность и запах жареной рыбы. Вот только если вы различаете запах морской и речной рыбы – вы поймете, что это не приморский город. Я, когда впервые попал в Херсон, маленьким еще был, и карты не видел, поэтому решил, что возле Херсона - море. Да и улицы здесь расположены соответствующим образом – все недалеко от берега и срезу воды, и параллельными полосами поднимаются от Днепра вверх.

Улицы, названия которых зачастую остались еще с тех давних времен, когда Херсон был почти столицей, а Одесса и Николаев были "при нем": Греческая, Гимназическая, Морская (опять про море), Лютеранская, Богородичная, Портовая.

Есть и другие, например, Суворова. Генералиссимус два года жил в городе, Потемкина – ну тут понятно, Ришельевская – известный городской голова Одессы, был еще и Херсонским военным губернатором, и что-то для города сделал, Воронцовская – "светлейший князь" был владельцем всего юга. О советских названиях упоминать не будем – такого "барахла" в любом крупном городе полно.

Уникальные объекты на карте города

Экскурсию по Херсону все начинают от крепости. Логично, ведь с нее начинался город, и она когда-то была городом.

Здесь - полно старины, хотя крепости фактически и не осталось – я уже упоминал – остатки валов и двое ворот, хотя ворота довольно симпатичные и могут служить самостоятельными туристическими объектами. В отличие складов, арсеналов, казарм, и тому подобное.

Фото: Екатерининская церковь (Роман Маленков)

Вряд ли когда-Херсонская крепость была хорошей визуальной достопримечательностью – земляная фортификация, не средневековый замок, поэтому и жалеть по ее валам не стоит. А действительно интересным объектом здесь является Екатерининская церковь – формально собор, хотя по размерам к собору и не дотягивает.

Интересно, что на фото она часто выглядит банальным классицистическим храмом, типичным для конца 18 века, небольшим и без декора. Но тут как раз фотография привирает – это величественное и очень колоритное сооружение, да еще и пантеон.

Фото: Строили храм из камня на протяжении пяти лет (Роман Маленков)

Строительство первого каменного храма в Херсоне начали в 1781 году. Именно каменного, ведь возводили из местного известняка, который и придает особого колорита – не помню других таких храмов на украинских просторах.

Строили пять лет, освятили в честь святой Екатерины – ну а в чью же еще честь могли освятить, особенно перед визитом матушки-императрицы.

Фото: Это величественное и очень колоритное сооружение, да еще и пантеон (wikipedia.org)

Но Екатерина II захотела, чтобы собор был Спасским – ну там какая-то путаница, не буду лезть в подробности. Императрица сказала написать "Спасителю рода человеческого Екатерина II посвящает" - эта надпись и сейчас есть на стене.

В храме был похоронен основатель Херсона – Григорий Потемкин, хотя там - довольно мутная история. Поговаривают, что Александра Браницкая забрала его тело и похоронила в Белой Церкви, в своей "Александрии", подложив на место померлог, тело какого-то малоимущего. Император Павел І ненавидел свою мать, но еще больше он ненавидел Потемкина. В 1797 году он посетил погребальный склеп князя, устроенный под церковью – щекотал нервы.

Фото: Еще несколько фото Екатерининской церкви (Роман Маленков)

Позже он приказал засыпать могилу землей, что и было сделано в 1798 году. Куда тело дели – неизвестно.

Еще при жизни Потемкина возле храма (в ограде) было похоронено многих офицеров высшего ранга, которые погибли в 1788 году при штурме Очакова. Два принца, молдавский господарь, четыре генерала – действительно настоящий пантеон.

В советский период, в 1930 году, собор закрыли. Немцы открыли и вновь освятили его в период оккупации. В 60-х - снова закрыли. Здесь был склад, а позже – Дом пропаганды общества охраны памятников.

Фото: Екатерининский собор стоит на улице Перекопской (Роман Маленков)

Колокольня, возведенная по проекту Старова, была разрушена в советский период, и отстроена в 80-х, по старым чертежам.

Екатерининский собор стоит на улице Перекопской. За 650 метров от него, в сторону центра, на этой же улице, находится еще один интересный храм – церковь святой Александры. Кирпичный модерн (или эклектика – так пишут) в неороссийском стиле, с кучей кокошников, но довольно интересный. Церковь завершили в 1902 году. Она была гимназийной.

Я не собираюсь рассказывать обо всех архитектурных памятниках Херсона – для этого нужно отдельный путеводитель делать, но хочу вспомнить еще о двух – доме Блажкова и бывшей Городской управе.

Уникальный дворец с видом на Днепр

Николай Блажков был городским главой Херсона и членом Государственной Думы России.

На улице Лютеранской в начале 20 века по проекту одесского архитектора Пауля Клейна, он построил себе неоготически-неомавританский дворец со смотровой башней с видом на Днепр. За зубчатую башенку народ называл дом "замком", а какой же замок - без тайн!

Фото: Неоготически-неомавританский дворец со смотровой башней с видом на Днепр (Роман Маленков)

Вот и в "замке" Блажкова их хватает.

Например, в 1911 году в башне произошел взрыв. Разрушений не было, только окна вылетели – но что взорвалось, так никто и не сообразил. Сам Блажков говорил, что это охотничьи патроны.

Фото: Дом Блажкова - исторический памятник Херсона (Роман Маленков)

А в 1919 году часть дома арендовал Эдвин Каруано – вице-консул Великобритании, известный многими махинациями и аферами. Одна из них была очень шумной – в связи с нестабильностью ситуации в Херсоне, Каруано предложил перевезти золото из Херсонского банка в Одесский, значительно более защищенный.

Золото на сумму в почти 6 миллионов рублей было загружено на британский миноносец "Нереида". И больше его никто не видел. Похожую аферу он провернул с 15 тысячами пудов муки, которые уплыли в неизвестном направлении на британском пароходе "Дооб".

Адрес дома Блажкова – улица Лютеранская, 18.

Херсон – единственный город юга и востока Украины, где есть ратуша

Херсон – единственный город юга и востока Украины, где есть настоящая ратуша. Да еще и какая! Сейчас здесь - Художественный музей имени Шовкуненко, и далеко не все херсонцы, не говоря о гостях города, знают, что когда-то здесь была городская управа. Возвели здание в 1905-1906 годах по проекту Адольфа Минкуса.

Интересно, что проект выбрали в результате конкурса, на котором авторы выставляли работы анонимно. Ратуша стала главным символом Херсона.

Здесь располагались: городская управа, офис городского главы, городовой сиротский и городской общественный банк. Здесь же проводились заседания городской думы.

Фото: Ратуша стала главным символом Херсона (Роман Маленков)

Это настоящая ратуша, с башней (бефруа), большими окнами и прекрасным декором.

Здание построено в синтезе нескольких стилей, что указывает на талант архитектора, который действительно стал известным после ратуши, и успешно работал в Киеве (например, по его проектам возвели два дома Гинзбурга) и Харькове, но больше всего он построил в Одессе.

Фото: Здание построено в синтезе нескольких стилей, что указывает на талант архитектора (khersonregion.com)

В Херсон можно ехать как в полноценный туристический полис, где вы найдете и замечательные объекты и инфраструктуру.

В Херсон нужно ехать, ведь это один из самых интересных городов юга Украины!

Напомним, ранее мы писали о лучших местах для сплава на байдарках в Украине.

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