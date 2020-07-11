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Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине

Суббота 11 июля 2020 07:35
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Фото: Сплав на байдарках в Украине pixabay.com)
Автор: Анжела Савченко

Сплав - это релакс и наслаждение прибрежными пейзажами

Все течет, все меняется. И в туризме тоже. Карантинный status quo пробудил у народа желание активностей. Бегать, ездить на велосипеде, сесть на весла. И в этом году байдарки становятся хитом сезона.

А как все начиналось? У нас, по крайней мере, с байдарками начиналось лет 7-8 назад. Ласковые воды реки Псел, довольно извилистого в районе Больших Сорочинец, стали нашим первым маршрутом.

Лучший маршрут для начинающих

Псел - идеальная речка для байдарочных сплавов. Спокойная, не капризная, с невероятно живописными пейзажами, другими, неповторимыми. Не такая уж и глубокая, но и не узкая. Довольно часто слышу, что туристы боятся байдарок, не уверены в своем мастерстве. Сплав по речке Псел - маршрут для начинающих и наслаждение для тех, кто ценит неспешные прогулки по воде.

Здесь могут чувствовать себя уверенно и ученики начальной школы, и люди пожилого возраста. В меру активности, в изобилии впечатлений. Только воспользуйтесь советами инструкторов по сплавам, ведь на определенных отрезках рек встречаются дамбы.

Поэтому стоит выбирать проверенные водные маршруты.

Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в УкраинеФото: Сплавы на байдарках в Украине становятся все более популярными (pixabay.com)

На втором месте после Псла - "соседка" Ворскла. Такая же тихая, значительно более узкая, но более извилистая, петляющая. Живописные берега реки и гладь в кувшинках белых лилий, песчаные утесы, густо "посверленные" гнездами стрижей и благословенная тишина. Таким запомнится сплав тем, кто отправится на байдарке или каяке вдоль Ворсклы.

Все более актуальными становятся байдарочные сплавы по реке Стоход. Мало кто слышал о небольшой речке на Волыни. Дикая природа. Места, которые можно назвать нашей "Амазонией". Эти пейзажи, на самом деле, неповторимые. Ко всему, именно вдоль реки Стоход сто лет назад разворачивался театр военных действий времен Первой мировой.

И неожиданно в сезоне 2020 года байдарки появились на Ингуле. На не стремительной и относительно спокойной реке можно наблюдать урбанистические пейзажи Кропивницкого или гранитные скалы.

А сплавы по реке Рось представлены в "ассортименте" - как для любителей легкого экстрима, так и для новичков.

Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в УкраинеФото: Какие места для сплава на байдарках выбрать начинающим? (pixabay.com)

Конечно, байдарочных маршрутов у нас значительно больше. Это и Северский Донец, и Сейм, и Десна, и Стыр, и Днепр, и озера. Мы только вспомнили самые популярные. Хотя, как известно, аппетит приходит во время обеда.

Приятно все же, что мы активизируемся. И что через много-много лет реки возвращаются в туризм. Сплав - это не всегда экстрим и адреналин (разве для тех, кто их ищет). Сплав - особый релакс, наслаждение речными и прибрежными пейзажами, наблюдение за флорой и фауной рек, непосредственный контакт с природой.

Сплав может длиться несколько часов, а может - и несколько дней, в зависимости от вашей физической подготовки и психологической настроенности. Однако это стоит сделать хотя бы раз, а дальше вы не сможете отказать себе в таком удовольствии.

Напомним, ранее мы писали о трех маршрутах выходного дня, в которые можно отправиться из Киева.

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