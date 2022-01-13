Work and Travel: названы лучшие страны для путешествий и удаленной работы

Португалия оказалась лучшей страной для удаленной работы
Туристический сервис Momondo составил рейтинг стран для тех, кто совмещает работу с путешествиями. Лидером рейтинга стала Португалия. На втором месте – Испания, третьем – Румыния.
Рейтинг составлен специалистами на основе анализа 111 стран, которые чаще всего ищут посетители сервиса. Проанализировав их по 22 критериям в 6 категориях: здравоохранение и безопасность, цены на жизнь и путешествия, комфорт для удаленной работы, развлечения и погода.
Рейтинг лучших стран для путешествий и удаленной работы
Фото: Португалия признана лучшей страной в мире для удаленной работы (unsplash.com/alex-paganelli)
По версии рейтинга, Португалия признана лучшей страной для удаленной работы в мире. Она стала абсолютным лидером благодаря следующим факторам: страна предлагает визы для работы; местные жители имеют высокий уровень владения английским; в стране благоприятный климат и низкий уровень загрязнения воздуха.
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