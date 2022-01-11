Привлечь таланты в страну. В Дубае запускают визы для фрилансеров

Разрешение на проживание будет доступно для профессионалов с разным набором навыков из всех стран мира

Власти Дубая запускают новые трехлетние резидентские визы Talent Pass для иностранцев-фрилансеров, пишет Khaleejtimes.com.

Новая лицензия будет доступна для людей со специальными навыками и опытом со всего мира. Такое решение властей направлено на привлечение мировых талантов и профессионалов в области средств массовой информации, образования, технологий, искусства, маркетинга и консалтинга.

Соглашение о запуске новой инициативы подписали "Аэропорты Дубая" (DAFZ), Управление культуры и искусств Дубая и Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным связям в Дубае (GDRFA Dubai).

Ведомства будут сотрудничать при выдаче виз и оформлении лицензий для талантливых специалистов, а также в целях оказания других услуг инноваторам в части развития их бизнеса в Дубае.

Фото: Новая лицензия будет доступна для людей со специальными навыками и опытом со всего мира (unsplash.com/darcey-beau)

Talent Pass дает право его владельцу получить вид на жительство на три года в дополнение к аренде офисных помещений, предоставляемых DAFZ. Офисные решения отличаются поддержкой и гибкими эксплуатационными расходами, а также возможностью удаленного получения услуг.

Новый документ Talent Pass даст право своему обладателю на получение трехлетнего вида на жительство и аренду офисного помещения на территории DAFZ и доступ к развитой экосистеме компаний.

Напомним, ранее ми писали, что в аэропорту Дубая проводятся дополнительные проверки пассажиров.