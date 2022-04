Транзит через Молдову. Что нужно знать беженцам из Украины о въезде в Европу

Для наших граждан разработали путеводитель транзита в страны ЕС

Продолжающиеся боевые действия в Украине вынуждают многих украинцев выезжать в страны ЕС в поисках безопасности для себя и своих семей.

Для поддержки наших сограждан Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) выпустила путеводитель с картой транзитных маршрутов в ЕС через Молдову.

Руководство, содержащее полезную информацию для поездки, будут раздавать в пунктах пересечения границы.

"Не откажут ни на одной границе". Как подготовиться к поездке в ЕС

Беженцам также дают советы, как подготовиться к поездке и что нужно учесть во время поездки. Например, заправить бак автомобиля, зарядить телефон, взять воду и одеяла на случай задержек при прохождении контрольно-пропускных пунктов.

Фото: Украинские беженцы на границе Молдовы (facebook.com/border.gov.md)

"Возьмите все документы, необходимые для пересечения границы. Это облегчит процесс. Но не расстраивайтесь, если у вас их нет, беженцам не откажут ни на одной границе! Сохраняйте фотографии своих документов на телефоне и отправляйте их на почту в качестве резервной копии", - советуют эксперты.

Возьмите с собой наличные деньги, так как ваши кредитные или банковские карты могут не работать в других странах.

В дороге советуют изучать актуальную информацию на официальной странице Пограничной полиции Республики Молдова в Facebook.

"После пересечения границы поддерживайте регулярный контакт с семьей и друзьями. Сообщайте им каждый раз, когда вы меняете местоположение. Всегда следите за своими детьми и не оставляйте их без присмотра.

Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к полицейским или гуманитарным организациям. Они присутствуют почти на каждом пункте пересечения границы и на крупных вокзалах по всей Европе", - дают рекомендации украинцам.

Фото: Карта транзитных маршрутов из Украины (eubam.org)

Полезные ссылки для тех, кто ищет убежище в странах ЕС

European Commission guide– ключевая информация о ваших правах в отношении пересечения границы со страной ЕС, правах на получение временной защиты и ходатайстве о предоставлении международной защиты, а также правах на передвижение внутри Европейского Союза.

UN Refugee Agency Ukraine – информация для беженцев и лиц, ищущих убежища.

Ukrainian national portal on countering human trafficking and assistance to migrants - информация о правилах безопасности для девушек и женщин при пересечении границы, а также основная информация о въезде в страны ЕС.

VisitUkraine - официальный украинский портал, полезная информация для выезжающих из Украины.

Фото: Очередь на границе с Молдовой (facebook.com/border.gov.md)

Молдова:

Dopomoga.gov.md – официальный агрегатор с полезной информацией для тех, кто решил остаться или ехать транзитом через Республику Молдова.

lmmigration and Asylum Bureau of the Republic of Moldova – информация о получении убежища в Республике Молдова.

Румыния:

Dopomoha.ro - официальный агрегатор полезной информации для тех, кто решил остаться или едет транзитом в Румынию.

Interactive map of transit routes through Romania to other EU states - интерактивная карта транзитных маршрутов через Румынию в другие страны ЕС.

Болгария:

Bulgaria for Ukraine – платформа при поддержке правительства помогает обеспечить эвакуацию, транспорт, размещение, медицинскую и гуманитарную помощь, юридическую помощь и обустройство в Болгарии.

asylum.bg - информация о въезде и пребывании в Болгарии.

Словакия:

Official webpage of Slovakian Public sector - информация о въезде и пребывании в Словакии.

ukraineslovakia.sk - агрегатор полезной информации для тех, кто решил переехать в Словакию.

Германия:

Federal Office for Migration and Refugees – актуальная информация о въезде и пребывании в Германии.

German Deutsche Bahn railway association - информация о бесплатных поездках по железной дороге.

Австрия:

Austrian Federal Agency for Reception and Support Services – информация о въезде и пребывании в Австрии.

Венгрия:

Брошюра: Travelling regulations for Ukrainians in Hungary (правила передвижения для украинцев в Венгрии).

Hungarian Helsinki Committee – информация об особом статусе и убежище в Венгрии.

Бельгия:

Assistance in Belgium – информация о въезде и пребывании в Бельгии, а также дополнительные ссылки для получения дополнительной информации.

Швейцария:

Swiss Refugee Council – инструкции для просителей убежища в Швейцарии.

Нидерланды:

Dutch Council for Refugees - информация о въезде и пребывании в Нидерландах.

Финляндия:

Finnish Migration Service – информация о въезде и пребывании в Финляндии.

Чехия:

Official website of the ministry of interior – информация о въезде и пребывании в Чехии.

Великобритания:

gov.uk - информация о получении визы и убежища в Соединенном Королевстве.

