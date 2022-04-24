ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Wizz Air продает билеты из Украины. Стоит ли их покупать до окончания войны

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 15:36
Wizz Air продает билеты из Украины. Стоит ли их покупать до окончания войны Фото: Самолет авиакомпании Wizz Air (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Появление мест на летние рейсы – финансовое планирование, а не прогноз полетов

На днях в туризме появился "прогноз" о скором завершении войны – на сайте авиакомпании Wizz Air открыли продажу билетов на полеты из аэропортов Украины уже в июле.

После распространения этой информации некоторые рейсы венгерского лоукостера можно было увидеть только в расписании, а другие - еще открыты для бронирования билетов.

Почему авиакомпания открыла продажу билетов в условиях войны и закрытого неба, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на объяснение профильного издания avianews.com.

Планирование - согласно текущих документов

Авиакомпании в своей работе руководствуются официальными документами. Пока воздушное пространство Украины закрыто до 25 мая 2022 года из-за вторжения России в Украину.

Хотя это автоматически не означает, что после этой даты для гражданской авиации вернется возможность совершать рейсы, авиакомпании могут опираться на этот документ при планировании сети полетов. Поэтому рейсы есть в расписании.

Wizz Air продает билеты из Украины. Стоит ли их покупать до окончания войны

Фото: Пассажиры авиакомпании Wizz Air в аэропорту "Киев" (РБК-Украина/Виталий Носач)

Получить деньги на текущую деятельность

В любой авиакомпании планируют работу на год таким образом, чтобы в конце периода достигнуть нужных финансовых показателей.

При этом широко используется перекрестное субсидирование. Например, убыточные месяцы (зимой) "перекрывают" финансовыми поступлениями от продажи билетов в высокий сезон летом.

Например, новые маршруты по 5 евро – убыточны. Но эти убытка авиакомпании перекрывают "раскрученными" маршрутами, билеты по которым стоят по 200-300 евро.

В данном случае с продажей билетов на рейсы в Украину – такое же перекрестное субсидирование. Авиакомпания может продавать билеты на рейсы, которые будут отменены, чтобы получить деньги на текущую деятельность.

Это "беспроцентный кредит" от пассажиров на текущие полеты. Когда придет время отмены рейса, авиакомпания вернет деньги пассажирам. Но при этом сэкономит средства, которые пришлось бы отдать в качестве процентов банку.

Wizz Air продает билеты из Украины. Стоит ли их покупать до окончания войны

Фото: Пример билетов в продаже (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Стоит ли пассажирам покупать билеты "с оптимизмом"?

В издании отмечают: до момента, пока не закончится война, не стоит приобретать авиабилеты на рейсы любой авиакомпаний из Украины.

Поскольку по заявлениям официальных лиц Украины в стране нет безопасных мест, которые не подвержены риску ракетных обстрелов, то до наступления мира гражданские самолеты из Украины летать не будут.

Напомним, мы сообщали, крупнейшая авиакомпания заявила, что продолжит летать в РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиабилеты Авиасообщение Вторжение России в Украину
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Катерина Колонович
"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения