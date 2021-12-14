Wizz Air отменяет 36 рейсов до весны 2022 года: список направлений

Компания Wizz Air отменила сразу 36 рейсов из Польши на период с января по март 2022 года, изменив зимнее расписание полетов из Польши, пишет Podroze.dziennik.pl.

"Причиной отмены рейсов стал плохой результат кампании вакцинации в Польше ", — объяснил Йожеф Варади, президент Wizz Air.

“Какой смысл летать по такому количеству маршрутов из страны, где вакцинация составляет всего 50 %? Опыт показывает, что можно ожидать только проблемы, блокировки, закрытия аэропортов и т. д.”, – добавил он.

Какие рейсы будут приостановлены с января по март 2022 года:

Рейсы из Кракова:

Краков – Рейкьявик (маршрут возобновлен с 17 декабря и приостановлен с 7 января по 27 марта);

Краков – Бирмингем (рейсы возобновлены с 15 декабря и приостановлены с 9 января по 9 марта);

Краков – Донкастер (с 8 января по 12 февраля подключений в системе бронирования нет);

Краков – Бари (с 9 января по 13 марта рейсов в системе нет);

Краков – Катания (с 9 января по 2 марта подключений в системе бронирования нет).

Рейсы из Катовице:

Катовице – Бергамо (рейсы приостановлены с 1 января по 28 марта);

Катовице – Ливерпуль (с 6 января по 28 марта подключений в системе бронирования нет);

Катовице – Бристоль (нет рейсов с 7 января по 11 марта);

Катовице – Мальта (сообщение приостановлено с 3 января по 7 марта);

Катовице – Киев (рейсы приостановлены с 9 января по 11 марта)

Катовице – Запорожье (без стыковок с 14 января по 7 марта)

Катовице – Львов (маршрут возвращается с 17 декабря и снова будет приостановлен с 3 января по 7 марта).

Рейсы из Гданьска:

Гданьск – Бергамо (маршрут возвращается 22 декабря, после чего будет приостановлен с 9 января по 29 марта);

Гданьск – Биллунд (маршрут приостановлен с 12 января по 12 февраля);

Гданьск – Париж (с 4 января по 12 марта сообщение отключено)

Гданьск – Тромсе (рейсы возобновлены 23 декабря, с 6 января по 27 марта, маршрут снова приостановлен);

Гданьск – Гётеборг (рейсы приостановлены с 8 января по 26 февраля);

Гданьск – Эдинбург (тур возвращается 19 декабря, но снова приостанавливается с 9 января по 13 марта);

Гданьск – Ливерпуль (с 7 января по 11 февраля сообщение недоступно).

Рейсы из Вроцлава:

Вроцлав – Донкастер (с 7 января по 11 февраля);

Вроцлав – Бирмингем (маршрут приостановлен с 8 января по 29 марта);

Вроцлав – Запорожье (маршрут приостановлен с 13 января по 28 марта);

Вроцлав – Дортмунд (маршрут приостановлен с 3 января по 25 февраля);

Вроцлав – Рейкьявик (маршрут приостановлен с 9 января по 10 марта).

Фото: Варшава, Польша (unsplash.com/rafael-ishkhanyan)

Рейсы из Варшавы:

Варшава – Гтеборг (маршрут приостановлен с 7 января по 11 февраля);

Варшава – Бирмнигем (нет рейсов с 8 января по 12 февраля);

Варшава – Неаполь (маршрут приостановлен с 8 января по 12 февраля);

Варшава – Эдинбург (рейсы возвращаются 16 декабря, но с 9 января по 13 февраля рейс снова приостанавливается);

Варшава – Ливерпуль (маршрут недоступен с 8 по 29 января).

Какие рейсы не состоятся из других городов Польши

Из Катовице – в Бергамо, Ливерпуль, Бристоль, Киев, Запорожье, Львов и на Мальту; Из Гданьска – в Биллунн, Париж, Тромсе, Гетеборг, Эдинбург, Ливерпуль и Бергамо; Из Вроцлава – в Донкастер, Бирмингем, Запорожье, Дортмунд и Рейкьявик; Из Кракова – в Рейкьявик, Бирмингем, Донкастер, Катанию и Бари; Из Люблина – в Осло (маршрут приостановлен с 9 января по 13 марта) и Донкастер (рейсы недоступны с 7 января по 7 марта); Из Щецина – в Берген (сообщение приостановлено с 11 января по 26 февраля) и Ставангер (маршрут приостановлен с 9 января по 29 марта); Из Познани – в Донкастер с 7 января по 11 марта; Из Ольштына – в Лондон с 9 января по 20 февраля; Из Жешува – в Осло с 9 января по 27 марта.

В компании надеются, что за это время в стране ускорят темпы вакцинации населения.

Напомним, авиакомпания Wizz Air ранее анонсировала про отмену 20 рейсов из Украины до марта 2022 года.

Также сообщалось, что в Польше ужесточили карантин и условия въезда в страну.