Wizz Air отменяет 20 рейсов из Украины до марта 2022 года: список
Авиакомпания изменила зимнее расписание полетов из Украины в 2021-2022 году
Wizz Air изменила расписание зимних полетов в 2021-2022 году, пишет Lowcostavia.com.ua.
Сообщается, что авиакомпания отменила 20 рейсов из всех городов Украины в период с января по март 2022 года.
Wizz Air прекратит выполнение рейсов с середины января по март 2022 года:
- Из Киева в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице;
- Из Львова в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт;
- Из Харькова в Рим, Вену, Дортмунд;
- Из Одессы – Абу-Даби и Будапешт;
- Из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт.
Кроме того, не будет выполняться ни одного рейса из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют восстановить с 10 февраля).
Фото: Wizz Air отменил ряд рейсов из Украины до марта 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Какие рейсы отменяют:
- Киев –Салоники – с 10 января по 9 марта;
- Киев – Венеция – Тревизо) – с 9 января по 11 марта;
- Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта;
- Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта;
- Киев – Катовице – с 10 января до 10 марта;
- Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта;
- Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта;
- Львов – Рим от 10 января к 8 марта;
- Львов – Вильнюс – с 10 января до 8 марта;
- Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля;
- Львов – Братислава – с 11 января до 27 марта;
- Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта;
- Харьков – Вена – с 10 января до 8 марта;
- Харьков – Рим – с 13 января до 12 марта;
- Харьков – Дортмунд – с 4 января до 24 февраля;
- Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля;
- Одесса – Будапешт – с 9 января до 26 марта;
- Запорожье-Вроцлав – с 14 января до 27 марта;
- Запорожье – Катовице – с 15 января до 6 марта;
- Запорожье-Будапешт – с 11 января по 27 марта.
Напомним, авиакомпания Wizz Air ранее анонсировала запуск 26 новых рейсов из четырех городов Украины.
Также сообщалось, что Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь".