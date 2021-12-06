Wizz Air отменяет 20 рейсов из Украины до марта 2022 года: список

Фото: Wizz Air отменил 20 рейсов из Украины до марта 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Авиакомпания изменила зимнее расписание полетов из Украины в 2021-2022 году

Wizz Air изменила расписание зимних полетов в 2021-2022 году, пишет Lowcostavia.com.ua.

Сообщается, что авиакомпания отменила 20 рейсов из всех городов Украины в период с января по март 2022 года.

Wizz Air прекратит выполнение рейсов с середины января по март 2022 года:

Из Киева в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице; Из Львова в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт; Из Харькова в Рим, Вену, Дортмунд; Из Одессы – Абу-Даби и Будапешт; Из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт.

Кроме того, не будет выполняться ни одного рейса из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют восстановить с 10 февраля).

Фото: Wizz Air отменил ряд рейсов из Украины до марта 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Какие рейсы отменяют:

Киев –Салоники – с 10 января по 9 марта;

Киев – Венеция – Тревизо) – с 9 января по 11 марта;

Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта;

Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта;

Киев – Катовице – с 10 января до 10 марта;

Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта;

Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта;

Львов – Рим от 10 января к 8 марта;

Львов – Вильнюс – с 10 января до 8 марта;

Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля;

Львов – Братислава – с 11 января до 27 марта;

Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта;

Харьков – Вена – с 10 января до 8 марта;

Харьков – Рим – с 13 января до 12 марта;

Харьков – Дортмунд – с 4 января до 24 февраля;

Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля;

Одесса – Будапешт – с 9 января до 26 марта;

Запорожье-Вроцлав – с 14 января до 27 марта;

Запорожье – Катовице – с 15 января до 6 марта;

Запорожье-Будапешт – с 11 января по 27 марта.

Напомним, авиакомпания Wizz Air ранее анонсировала запуск 26 новых рейсов из четырех городов Украины.

Также сообщалось, что Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь".