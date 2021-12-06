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Wizz Air отменяет 20 рейсов из Украины до марта 2022 года: список

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Понедельник 06 декабря 2021 16:08
Wizz Air отменяет 20 рейсов из Украины до марта 2022 года: список Фото: Wizz Air отменил 20 рейсов из Украины до марта 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Авиакомпания изменила зимнее расписание полетов из Украины в 2021-2022 году

Wizz Air изменила расписание зимних полетов в 2021-2022 году, пишет Lowcostavia.com.ua.

Сообщается, что авиакомпания отменила 20 рейсов из всех городов Украины в период с января по март 2022 года.

Wizz Air прекратит выполнение рейсов с середины января по март 2022 года:

  1. Из Киева в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице;
  2. Из Львова в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт;
  3. Из Харькова в Рим, Вену, Дортмунд;
  4. Из Одессы – Абу-Даби и Будапешт;
  5. Из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт.

Кроме того, не будет выполняться ни одного рейса из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют восстановить с 10 февраля).

Wizz Air отменяет 20 рейсов из Украины до марта 2022 года: список

Фото: Wizz Air отменил ряд рейсов из Украины до марта 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Какие рейсы отменяют:

  • Киев –Салоники – с 10 января по 9 марта;
  • Киев – Венеция – Тревизо) – с 9 января по 11 марта;
  • Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта;
  • Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта;
  • Киев – Катовице – с 10 января до 10 марта;
  • Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта;
  • Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта;
  • Львов – Рим от 10 января к 8 марта;
  • Львов – Вильнюс – с 10 января до 8 марта;
  • Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля;
  • Львов – Братислава – с 11 января до 27 марта;
  • Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта;
  • Харьков – Вена – с 10 января до 8 марта;
  • Харьков – Рим – с 13 января до 12 марта;
  • Харьков – Дортмунд – с 4 января до 24 февраля;
  • Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля;
  • Одесса – Будапешт – с 9 января до 26 марта;
  • Запорожье-Вроцлав – с 14 января до 27 марта;
  • Запорожье – Катовице – с 15 января до 6 марта;
  • Запорожье-Будапешт – с 11 января по 27 марта.

Напомним, авиакомпания Wizz Air ранее анонсировала запуск 26 новых рейсов из четырех городов Украины.

Также сообщалось, что Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь".

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