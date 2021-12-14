Wizz Air скасовує 36 рейсів до весни 2022 року: список напрямків

Компанія Wizz Air скасувала одразу 36 рейсів з Польщі на період із січня по березень 2022 року, змінивши зимовий розклад польотів із Польщі, пише Podroze.dziennik.pl.
"Причиною скасування рейсів став поганий результат кампанії вакцинації в Польщі", — пояснив Йожеф Вараді, президент Wizz Air.
“Який сенс літати за такою кількістю маршрутів із країни, де вакцинація становить лише 50%? Досвід показує, що очікується лише проблеми, блокування, закриття аеропортів тощо”, — додав він.
Які рейси будуть призупинені з січня до березня 2022 року:
Рейси з Кракова:
- Краків – Рейк'явік (маршрут відновлено з 17 грудня та припинено з 7 січня по 27 березня);
- Краків – Бірмінгем (рейси відновлено з 15 грудня та призупинено з 9 січня по 9 березня);
- Краків – Донкастер (з 8 січня до 12 лютого підключень у системі бронювання немає);
- Краків – Барі (з 9 січня до 13 березня рейсів у системі немає);
- Краків – Катанія (з 9 січня до 2 березня підключень у системі бронювання немає).
Рейси з Катовіце:
- Катовіце – Бергамо (рейси припинені з 1 січня до 28 березня);
- Катовіце – Ліверпуль (з 6 січня до 28 березня підключень у системі бронювання немає);
- Катовіце – Брістоль (немає рейсів з 7 січня до 11 березня);
- Катовіце – Мальта (повідомлення призупинено з 3 січня до 7 березня);
- Катовіце – Київ (рейси призупинено з 9 січня по 11 березня)
- Катовіце – Запоріжжя (без стикування з 14 січня до 7 березня)
- Катовіце – Львів (маршрут повертається з 17 грудня і знову буде припинено з 3 січня до 7 березня).
Рейси з Гданська:
- Гданськ – Бергамо (маршрут повертається 22 грудня, після чого буде припинено з 9 січня до 29 березня);
- Гданськ – Біллунд (маршрут припинено з 12 січня по 12 лютого);
- Гданськ – Париж (з 4 січня по 12 березня повідомлення відключено)
- Гданськ – Тромсе (рейси відновлено 23 грудня, з 6 січня по 27 березня, маршрут знову припинено);
- Гданськ – Гетеборг (рейси призупинені з 8 січня до 26 лютого);
- Гданськ – Едінбург (тур повертається 19 грудня, але знову зупиняється з 9 січня до 13 березня);
- Гданськ – Ліверпуль (з 7 січня до 11 лютого повідомлення недоступне).
Рейси з Вроцлава:
- Вроцлав – Донкастер (з 7 січня по 11 лютого);
- Вроцлав – Бірмінгем (маршрут припинено з 8 січня по 29 березня);
- Вроцлав – Запоріжжя (маршрут припинено з 13 січня по 28 березня);
- Вроцлав – Дортмунд (маршрут припинено з 3 січня по 25 лютого);
- Вроцлав – Рейк'явік (маршрут припинено з 9 січня по 10 березня).
Фото: Варшава, Польща (unsplash.com/rafael-ishkhanyan)
Рейси з Варшави:
- Варшава – Гтеборг (маршрут припинено з 7 січня по 11 лютого);
- Варшава – Бірмнігем (немає рейсів з 8 січня до 12 лютого);
- Варшава – Неаполь (маршрут припинено з 8 січня по 12 лютого);
- Варшава – Едінбург (рейси повертаються 16 грудня, але з 9 січня по 13 лютого рейс знову припиняється);
- Варшава – Ліверпуль (маршрут недоступний з 8 до 29 січня).
Які рейси не відбудуться з інших міст Польщі
- З Катовіце – до Бергамо, Ліверпуль, Брістоль, Київ, Запоріжжя, Львів та на Мальту;
- З Гданська – до Біллунна, Парижа, Тромса, Гетеборг, Единбург, Ліверпуль і Бергамо;
- З Вроцлава – в Донкастер, Бірмінгем, Запоріжжя, Дортмунд та Рейк'явік;
- З Кракова – в Рейк'явік, Бірмінгем, Донкастер, Катанію та Барі;
- З Любліна – в Осло (маршрут припинено з 9 січня до 13 березня) та Донкастер (рейси недоступні з 7 січня до 7 березня);
- Зі Щецина – до Бергена (повідомлення призупинено з 11 січня по 26 лютого) та Ставангер (маршрут призупинено з 9 січня по 29 березня);
- З Познані – до Донкастеру з 7 січня по 11 березня;
- З Ольштина – до Лондона з 9 січня до 20 лютого;
- З Жешува – в Осло з 9 січня до 27 березня.
У компанії сподіваються, що за цей час у країні прискорять темпи вакцинації населення.
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air раніше анонсувала про скасування 20 рейсів з України до березня 2022 року.
Також повідомлялося, що у Польщі посилили карантин та умови в'їзду до країни.