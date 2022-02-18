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Wizz Air отложил запуск 16 рейсов из Украины: новые даты

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Пятница 18 февраля 2022 10:07
Wizz Air отложил запуск 16 рейсов из Украины: новые даты Фото: Самолет компании Wizz Air (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Авиакомпания решила перенести дату возобновления рейсов из Киева, Львова, Харькова и Одессы

Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления шестнадцати рейсов из Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Lowcostavia.com.ua.

По данным анализа системы бронирования проведенный Lowcostavia изменения затронули рейсы из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубице.

Wizz Air отложил запуск 16 рейсов из Украины: новые даты

Фото: Самолет компании Wizz Air (Виталий Носач/РБК-Украина)

Даты восстановления или начала выполнения рейсов Wizz Air (новая дата):

  • Киев – Зальцбург – с 3 октября;
  • Киев – Болонья – с 3 октября;
  • Киев – Катанья – с 5 мая;
  • Киев – Неаполь – восстановление с 3 мая;
  • Киев – Порту – с 22 сентября;
  • Киев – Базель – с 6 июля;
  • Львов – Милан (Мальпенса) – восстановление с 29 марта;
  • Львов – Неаполь – восстановление с 27 марта;
  • Львов – Вильнюс – восстановление с 10 апреля;
  • Харьков – Вена – восстановление с 6 апреля;
  • Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта;
  • Харьков – Пардубице – с 22 сентября;
  • Одесса – Афины – с 20 сентября;
  • Одесса – Венеция (Тревизо) – восстановление с 12 апреля;
  • Одесса – Рим (Фьюмичино) – с 11 апреля;
  • Одесса – Братислава – с 21 июня.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Wizz Air пассажирам рекомендуют регулярно следить за обновлением информации о забронированных перелетах.

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