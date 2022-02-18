Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з України: нові дати
Авіакомпанія вирішила перенести дату відновлення рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси
Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Lowcostavia.com.ua.
За даними аналізу системи бронювання проведений Lowcostavia зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.
Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а до Вільнюса – у квітні.
З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.
З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.
Фото: Літак компанії Wizz Air (Віталій Носач/РБК-Україна)
Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):
- Київ – Зальцбург – з 3 жовтня;
- Київ – Болонья – з 3 жовтня;
- Київ – Катанья – з 5 травня;
- Київ – Неаполь – відновлення з 3 травня;
- Київ – Порту – з 22 вересня;
- Київ – Базель – з 6 липня;
- Львів – Мілан (Мальпенса) – відновлення з 29 березня;
- Львів – Неаполь – відновлення з 27 березня;
- Львів – Вільнюс – відновлення з 10 квітня;
- Харків – Відень – відновлення з 6 квітня;
- Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого до 26 березня;
- Харків – Пардубиці – з 22 вересня;
- Одеса – Афіни – з 20 вересня;
- Одеса – Венеція (Тревізо) – відновлення з 12 квітня;
- Одеса – Рим (Ф’юмічіно) – з 11 квітня;
- Одеса – Братислава – з 21 червня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Wizz Air пасажирам рекомендують регулярно стежити за оновленням інформації про заброньовані перельоти.