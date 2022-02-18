ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з України: нові дати

Новость на русском →
П'ятниця 18 лютого 2022 10:07
Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з України: нові дати Фото: Літак компанії Wizz Air (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Авіакомпанія вирішила перенести дату відновлення рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси

Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Lowcostavia.com.ua.

За даними аналізу системи бронювання проведений Lowcostavia зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.

Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а до Вільнюса – у квітні.

З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.

З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.

Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з України: нові дати

Фото: Літак компанії Wizz Air (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):

  • Київ – Зальцбург – з 3 жовтня;
  • Київ – Болонья – з 3 жовтня;
  • Київ – Катанья – з 5 травня;
  • Київ – Неаполь – відновлення з 3 травня;
  • Київ – Порту – з 22 вересня;
  • Київ – Базель – з 6 липня;
  • Львів – Мілан (Мальпенса) – відновлення з 29 березня;
  • Львів – Неаполь – відновлення з 27 березня;
  • Львів – Вільнюс – відновлення з 10 квітня;
  • Харків – Відень – відновлення з 6 квітня;
  • Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого до 26 березня;
  • Харків – Пардубиці – з 22 вересня;
  • Одеса – Афіни – з 20 вересня;
  • Одеса – Венеція (Тревізо) – відновлення з 12 квітня;
  • Одеса – Рим (Ф’юмічіно) – з 11 квітня;
  • Одеса – Братислава – з 21 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Wizz Air пасажирам рекомендують регулярно стежити за оновленням інформації про заброньовані перельоти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Wizz Air авиабилеты Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору