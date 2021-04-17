По выгодным ценам: нестандартные способы поездок во время локдауна

За период пандемии в Киеве действует уже второй локдаун, во время которого городской транспорт переходит в режим регулярных специальных перевозок. В прошлый раз, весной 2020 года, транспорт был доступен только работникам предприятий критической инфраструктуры. Сейчас история повторяется.

В КГГА ввели ограничения для проезда в городском транспорте с 5 апреля 2021 года из-за увеличения числа заболевших COVID. А на днях локдаун в Киеве продлили до 30 апреля.

Но в Киеве достаточно предприятий и фирм, которые не могут отправить на дистанционку своих сотрудников. Кто-то из работодателей принципиально не хочет прибегать к такой форме трудовых отношений. Поэтому много людей вынуждены ходить на работу, несмотря на рекомендации властей оставаться дома. Как заявили в киевской мэрии, было выпущено 500 тысяч пропусков, которые закончились в течение нескольких дней.

Как ездить по Киеву, если нет спецпропусков на транспорт

Начиная с 5 апреля в соцсетях регулярно появляются фото и видео, как в метро стоят по несколько полицейских, которые проверяют спецпропуска.

В это время многие замечали, что городской транспорт ездит практически пустым. Не трудно догадаться, что такое решение выльется для бюджета города в крупную сумму. Между тем, тарифы таксистов выросли в несколько раз. Чтобы проехать на такси с Лесного массива в центр, 5 апреля необходимо было заплатить 500 грн.

Фото: Без спецпропусков можно ездить в пригородных электричках и поездах дальнего следования (РБК-Украина)

Своим опытом того, как ездить по Киеву, не имея спецпропуска, киевляне начали делиться в соцсетях.

Основной вид транспорта – попутка. Затем появились советы, в которых говорилось, что по Киеву можно ездить без спецпропусков в пригородных электричках и поездах дальнего следования.

Я зашел на сайт УЗ, чтобы посмотреть, во сколько обойдется такая поездка. Если использовать такой вариант для поездки утром на работу, то в среднем нужно будет выложить 50 грн. По сравнению с такси за 500 грн, выгода очевидна.

Фото: Пример цены за проезд между правым и левым берегом Киева (скриншот с youtube-канала "Железные Магистрали")

Еще есть вариант – Бориспольский экспресс, но там проезд будет стоить дороже – 80 грн. Если идти дальше по возрастающей, то за 143 грн на поездах "Интерсити+" можно доехать на левый берег или правый берег. Эти поезда останавливаются на станциях Дарница и Святошин. Время в пути - 40 минут.

Самый бюджетный вариант поездок по городу

Между тем самый бюджетный вариант подобных передвижений по Киеву – пригородная электричка. На участке Дарница-Киев-Пассажирский каждый будний день утром проходит в среднем 10 пригородных электричек.

К этому списку я не отношу поезда городской электрички, поскольку там проезд только по спецпропускам. Таким образом, передвигаясь на пригородной электричке, за 13 грн можно ездить между правым и левым берегами, не попадая под ограничения на городском транспорте.

Если смотреть в целом на районы Киева, где есть станции железной дороги и ходят электрички, то на этой карте видно, что жители нескольких густонаселенных районов могут пользоваться именно пригородными поездами для передвижения по городу.

Фото: Жители ряда районов могут пользоваться пригородными поездами (скриншот с youtube-канала "Железные Магистрали")

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Считаю, что в данном случае пригодились бы те самые диаметральные электрички, которые проезжают через весь Киев. Но таких пока нет. Видим, что большая часть маршрутов, пронизывающих центр города и сообщающих между собой два берега, стартуют и финишируют на станции Киев-Волынский.

Отсюда можно доехать до вокзала или платформы Протасов Яр, которая находится рядом с центром города, и левый берег также входит в этот маршрут.

Напомним, ранее мы писали, какие поезда "Укрзализныця" запустит на лето.

Также сообщалось, когда украинцы смогут путешествовать на скоростных поездах.