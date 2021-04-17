За вигідними цінами: нестандартні способи поїздок під час локдауну

За період пандемії в Києві діє вже другий локдаун, під час якого міський транспорт переходить в режим регулярних спеціальних перевезень. Минулого разу, навесні 2020 року, транспорт був доступний тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури. Зараз історія повторюється.

У КМДА ввели обмеження для проїзду в міському транспорті з 5 квітня 2021 року через збільшення числа хворих на COVID. А днями локдаун в Києві продовжили до 30 квітня.

Але у Києві достатньо підприємств та фірм, які не можуть відправити на дистанційку своїх співробітників. Хтось із роботодавців принципово не хоче вдаватися до такої форми трудових відносин. Тому багато людей змушені ходити на роботу, попри рекомендації влади залишатися вдома. Як заявили у київській мерії, було випущено 500 тисяч перепусток, які закінчилися протягом декількох днів.

Як їздити по Києву, якщо немає спецперепусток на транспорт

Починаючи з 5 квітня в соцмережах регулярно з'являються фото і відео, як у метро коштують по кілька поліцейських, які перевіряють спецперепустки.

У цей час багато хто помічав, що міський транспорт їздить практично порожнім. Не важко здогадатися, що таке рішення виллється для бюджету міста у велику суму. Між тим, тарифи таксистів зросли в кілька разів. Щоб проїхати на таксі з Лісового масиву в центр, 5 квітня необхідно було заплатити 500 грн.

Фото: Без спецперепусток можна їздити в приміських електричках і поїздах далекого прямування (РБК-Україна)

Своїм досвідом того, як їздити по Києву не маючи спецперепустки, кияни почали ділитися у соцмережах.

Основний вид транспорту – попутка. Потім з'явилися поради, в яких говорилося, що по Києву можна їздити без спецперепусток у приміських електричках і поїздах далекого прямування.

Я зайшов на сайт УЗ, щоб подивитися, у скільки обійдеться така поїздка. Якщо використовувати такий варіант для поїздки вранці на роботу, то в середньому потрібно буде викласти 50 грн. У порівнянні з таксі за 500 грн, вигода очевидна.

Фото: Приклад ціни за проїзд між правим і лівим берегом Києва (скріншот з youtube-каналу "Залізні Магістралі")

Ще є варіант – Бориспільський експрес, але там проїзд буде коштувати дорожче – 80 грн. Якщо йти далі по зростаючій, то за 143 грн на поїздах "Інтерсіті+" можна доїхати на лівий берег або на правий берег. Ці поїзди зупиняються на станціях Дарниця та Святошин. Час у дорозі - 40 хвилин.

Найбільш бюджетний варіант поїздок по місту

Між тим найбільш бюджетний варіант таких пересувань по Києву – приміська електричка. На ділянці Дарниця-Київ-Пасажирський кожен будній день вранці проходить в середньому 10 приміських електричок.

До цього списку я не відношу поїзда міської електрички, оскільки там проїзд - тільки за спецперепустками. Таким чином, пересуваючись на приміській електричці, за 13 грн можна їздити між правим і лівим берегами, не потрапляючи під обмеження на міському транспорті.

Якщо дивитися в цілому на райони Києва, де є станції залізниці й ходять електрички, то на цій карті видно, що жителі кількох густонаселених районів можуть користуватися саме приміськими поїздами для пересування містом.

Фото: Мешканці ряду районів можуть користуватися приміськими поїздами (скріншот з youtube-каналу "Залізні Магістралі")

Вважаю, що в такому випадку стали б у пригоді ті самі діаметральні електрички, які проїжджають через весь Київ. Але таких поки немає. Бачимо, що більша частина маршрутів, які пронизують центр міста і повідомляють між собою два береги, стартують і фінішують на станції Київ-Волинський.

Звідси можна доїхати до вокзалу чи платформи Протасів Яр, що знаходиться поряд з центром міста, і лівий берег також входить в цей маршрут.

Нагадаємо, раніше ми писали, які поїзди "Укрзалізниця" запустить на літо.

Також повідомлялося, коли українці зможуть подорожувати на швидкісних поїздах.