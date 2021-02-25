Масштабные планы: когда туристы смогут ездить в скоростных поездах по Украине

Появятся ли у нас высокоскоростные железные дороги и поезда

Многие туристы прекрасно знают, что путешествовать между рядом городов Европы можно очень быстро, если приобрести билет на скоростные поезда, соединяющие между собой популярные локации стран ЕС. Скорость движения таких поездов может составлять до 320 км/час.

Наверняка многие наши туристы хотели бы так же быстро добраться за короткое время на выходные из Киева во Львов, Луцк или Черновцы. Но появятся ли когда-нибудь такие поезда в Украине? Или об этом пока можно только мечтать?

Те, кто следит за новостями сферы инфраструктуры Украины, наверняка слышали о том, что "Укрзализныця" снова поднимает тему скоростных железных дорог.

Не буду перечислять, сколько было упоминаний подобных проектов за последние пять лет. Вместо этого давайте разберемся, что такое скоростное железнодорожное сообщение и как сегодня работают подобные линии в некоторых странах.

Фото: Из Брюсселя в Кельн можно доехать на поезде меньше чем за два часа (pixabay.com)

В середине января новостные сайты были "усыпаны" заголовками о том, что УЗ хочет запустить поезда со скоростью до 350 км/ч. Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак говорит, что есть проект по направлениям Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Одесса. Однако реализация такой масштабной идеи возможна только за счет инвесторов на условиях концессии.

Что такое скоростные железные дороги

Технология скоростного сообщения, которая существует сегодня в разных странах, предусматривает четкое размежевание пассажирского и грузового движения.

Для этого или строят новое полотно, или обустраивают пути, рассчитанные под скоростное движение на существующих линиях.

Фото: Путешествие на скоростном поезде "Париж-Марсель" стоит от 50 до 98 евро (pixabay.com)

Для пассажиров поездка в поезде, который "летит" со скоростью 320 км/ч, - удовольствие не дешевое. Во Франции есть высокоскоростные поезда TGV. О них, наверное, слышали многие.

Например, путешествие из Парижа в Марсель (расстояние - более 700 километров), будет стоить около 50 евро во втором классе, если покупать билеты за три недели до отправления. В день отъезда цена повышается и составляет 98 евро. Частота движения поездов составляет до 10 отправлений в день.

В Европе есть немало других примеров скоростных поездов, которыми можно добраться в разные туристические локации. К примеру, время в поезде "Париж-Брюссель" составляет 1 час 22 минуты, "Париж-Амстердам" - 3 часа 18 минут, "Брюссель-Кельн" - 1 час 47 минут, а в поезде "Париж-Кельн" - 3 часа 14 минут.

Фото: Шанхайский маглев - один из самых быстрых поездов в мире (uk.wikipedia.org)

Одним из самых быстрых в мире поездов считается Шанхайский маглев - первая в мире коммерческая железнодорожная линия на магнитной подвеске, которая соединяет одну из станций шанхайского метро с аэропортом Шанхай-Пудун в Китае. Поезд способен разогнаться до скорости 421 км/час.

Проект был запущен в 2002 году: на это ушло рекордных 10 миллиардов юаней (4,3 миллиарда гривен или 1,5 миллиарда долларов - ред.). Стоимость проезда в этом поезде составляет 50 юаней (7,5 доллара) за одного пассажира.

Мало кто готов вкладываться в такой дорогой проект

Но давайте вернемся к вопросу скоростного движения в Украине. Речь идет о том, чтобы запустить поезда со скоростью более 300 км/ч. Для этого надо строить новую инфраструктуру.

Даже если сооружать полотно с нуля по кроткому пути, то каждый из трех маршрутов Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Одесса обойдется в сумму около 9 млрд евро. И это - только строительство. Не говоря о техническом обслуживании, которое потребует выделения около 100 млн евро ежегодно.

Покупка одного поезда "потянет" на 20 млн евро, а его годовое обслуживание – на 1 млн евро. Конечно, это приблизительные цифры, ведь пока не известны точный километраж, стоимость стройматериалов и других компонентов.

Фото: Поезд Интерсити на вокзале в Киеве (РБК-Украина)

Кто готов вкладываться в такой масштабный проект? Претендентов немного. Пока в открытых источниках речь идет о Китае, Корее и Турции.

Но одни пассажирские перевозки инвесторам будут не интересны. Скоростную дорогу придется использовать для перевозки грузов. Статистика показывает, что поездами класса Интерсити+ за 2020 год воспользовались 2,35 млн пассажиров.

Сколько может стоить проезд в таком поезде

Самый популярный маршрут "Укрзализныци" - Киев-Харьков. Далее идут Киев-Львов и Киев-Днепр. До карантина общий показатель был на уровне 5,5 млн пассажиров в год по всем этим маршрутам в целом. Допустим, если каждый год три высокоскоростных маршрута будут генерировать пассажиропоток на уровне хотя бы 4 млн человек, то при средней цене билета в 3 тысячи гривен, он окупится не меньше чем за 90 лет.

Чтобы такие линии были рентабельными, нужен годовой пассажиропоток до 10 млн человек на одном маршруте. Такой цифры можно достичь, только привлекая транзитных пассажиров из других стран. Только в таком случае проект сможет выйти на эффективные показатели.

Из Киева до Харькова можно было бы доехать за 3,5 часа

Пока высокоскоростные магистрали еще только в планах, Украине нужно развивать скоростное движение в том формате, который существует сегодня.

С учетом пассажиропотока, в первую очередь стоит обратить внимание на линию Киев-Полтава-Харьков и довести маршрутную скорость движения поездов Интерсити+ хотя бы до 140 км/ч. Это позволит уменьшить время в пути до 3,5 часа с нынешних 5 часов.

Фото: Скоростное движение поездов можно пока развивать в том формате, который есть сегодня (РБК-Украина)

Но для этого придется реконструировать инфраструктуру, заменять стрелочные переводы главного хода по транзитным станциям, чтобы сохранить скорость прохождения на уровне 120-140 км/ч. Также придется корректировать расписание других пассажирских поездов и убирать с определенных участков грузовые составы.

Если эту линию вывести под эксплуатацию только пассажирских поездов, тогда есть смысл перевести на маршрут Киев-Полтава скоростные поезда Киев-Днепр-Запорожье через Полтаву-Красноград.

Но для этого нужно будет электрифицировать и модернизировать 98 километров дороги Красноград-Новомосковск. Тогда время в пути на маршруте Киев-Днепр (через Мироновку-Пятихатки) сократится с нынешних 6 часов до 4,5 часа.

Напомним, ранее мы писали о тонкостях поездки на курорт Славское, куда из Киева курсирует "лыжный экспресс" - прямой поезд Интерсити+.

Также сообщалось, как будут повышаться цены на проезд в поездах "Укрзализныци" в 2021 году.