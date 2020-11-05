По выгодным ценам: добраться в популярную курортную страну из Украины станет еще проще

Один из самых популярных в этом сезоне зарубежных городов для экскурсий - Стамбул. Вскоре у наших туристов будет больше возможностей попасть туда или на уикенд, или в отпуск. В декабре авиакомпания SkyUp запускает новые рейсы в Стамбул из Львова и Одессы.

Авиакомпания объявила о старте продаж билетов с 18 декабря. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

К слову, из Киева полеты в Стамбул на крыльях SkyUp стартовали не так давно - 25 сентября, с вылетом из аэропорта "Борисполь" трижды в неделю.

Фото: Сладости на Гранд-базаре в Стамбуле (pixabay.com)

Как будем летать

Рейсы будут выполняться из аэропортов Львова и Одессы по понедельникам и пятницам с прибытием в новый аэропорт "Стамбул". Длительность полета – 1 час 35 минут.

Продажа билетов началась 3 ноября. Приобрести билеты можно на даты с 18 декабря 2020 года до 26 марта 2021 года.

Из Львова в Стамбул билет в одну сторону стоит – от 1456 гривен, из Стамбула во Львов – от 1496 гривен без багажа.

Вылет из Львова – в 10:00, прилет в 13:05. Вылет из Стамбула – в 19:15, прилет в 20:20.

Из Одессы в Стамбул билеты стоят от 1422 гривен, из Стамбула в Одессу – от 1439 в одну сторону без багажа.

Вылет из Одессы – в 15:45, прилет в 18:15. Вылет из Стамбула – в 14:05, прилет в 15:45.

Нормы провоза багажа авиакомпания увеличила с 23 кг до 32 кг. Кроме того, пассажиры этих рейсов смогут заказать также услугу CityBreak – перелет плюс отель. Эта услуга может оказаться удобной для путешественников, которые самостоятельно бронируют себе отели.

В Стамбул без пересадок также можно полететь из Киева с авиакомпаниями МАУ, Turkish Airlines.

Фото: Экскурсии в Стамбуле популярны у туристов (pixabay.com)

Чем интересен Стамбул

Самая популярная локация в Турции после окончания пляжного сезона - Стамбул. Эксперты туристического бизнеса уверяют, что после поездки в этот город туристы возвращаются с массой впечатлений.

"Сейчас большой популярностью пользуются экскурсии в Стамбул. В ноябре там еще комфортная погода на уровне 15 и больше градусов тепла. Популярны как уикенд-туры на три дня, так и недельный отдых. За это время можно посетить множество интересных мест в этом древнем городе. Туристы возвращаются с массой свежих впечатлений", - говорит РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

Туристы в первую очередь интересуются культурным наследием и отправляются знакомиться с историческими достопримечательностями. Например, must see - мечеть Султанахмет (Голубая мечеть) – главная турецкая святыня с шестью минаретами в старой части Стамбула.

Фото: Собор Святой Софии в Стамбуле (pixabay.com)

Также заслуживает внимания дворец Топкапы – главная резиденция правителей Османской империи до середины XIX века в историческом центре Стамбула. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стоит осмотреть и собор Святой Софии (Айя-София), который был центром христианской жизни Византийской империи, а сейчас используется как мечеть.

Нельзя пропустить и Гранд Базар – один из самых больших крытых рынков мира площадью 31 тысяча кв. м, который был основан еще в 1461 году. Ежедневно по его 58 улочкам проходит до полумиллиона покупателей.

Совместить шоппинг и развлечения можно в торговом центре со Стамбульским аквариумом. Его длина – 1,2 км, а увидеть за стеклом можно 17 тысяч морских существ.

Фото: Голубая мечеть в Стамбуле (pixabay.com)

Сколько стоит уикенд в Стамбуле

Авиабилеты от авиакомпаний МАУ и Turkish Airlines на ближайшие даты 6-8 ноября стоят от 9978 гривен в обе стороны без пересадок.

Отели в Стамбуле предлагают скидки на проживание до 50%.

Так, в отеле "Ada Istanbul" в 5 минутах ходьбы до Голубой мечети, дворца Топкапы и собора Святой Софии предлагают номера "суперлюкс" с завтраками по цене 1540 гривен за ночь (обычная цена 3057 гривен). А в отеле "Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare" 5* можно остановиться за 2282 гривны за ночь.

Пакетные туры в Стамбул на 2 ночи для двоих стоят от 13762 гривен в отеле 3* (у туроператора "JoinUp").

К слову, Турция находится в "зеленой" зоне для Украины. Ни для въезда в страну, ни по прибытии в Украину тестирования не требуется.

Напомним, ранее мы писали про популярные направления для отдыха в ноябре.

Также мы рассказывали о лучших экскурсиях, которые стоит посетить в Турции.