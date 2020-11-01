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Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Турции

Воскресенье 01 ноября 2020 07:35
Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Турции
Фото: Голубая Мечеть в Стамбуле (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Гид по ценам на входные билеты в исторические комплексы и природные парки

Осенью в Турции возрастает интерес к экскурсионному отдыху. В этом году на фоне пандемии эта страна остается одной из немногих, где местный колорит удивляет туристов своими природными или рукотворными достопримечательностями.

Этой осенью украинские путешественники отдают предпочтение Анталии и Стамбулу. Оба направления богаты памятниками архитектуры и разнообразием экскурсий.

Мы подобрали самые интересные и яркие достопримечательности в Турции, которые могут увидеть туристы во время отдыха в этой стране.

Стамбул – город сотен достопримечательностей

Говорят, что дороги малой Азии сходятся в Стамбуле. На протяжении тысячелетий этот город был центром империй. Огромнейшее историческое наследие превратило Стамбул в город сотен достопримечательностей, которые за один визит не осмотреть даже бегло.

Мечеть Султанахмет – главная турецкая святыня с шестью минаретами в старой части Стамбула. Она была построена в честь справедливого правителя 14-го султана Ахмеда I. Другое название достопримечательности – Голубая мечеть. Он связано с оформлением внутренних стен бело-голубой плиткой – всего использовано около 20 тысяч изразцов.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Айя-София в Стамбуле (pixabay.com)

Рядом находится другая всемирно известная святыня - Айя София (собор Святой Софии). До 1453 собор был центром христианской жизни Византийской империи. В храме сохранились уникальные византийские мозаики. Со временем Айя-София стала мечетью, потом музеем. В этом году собор опять превратили в мечеть.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Дворец Топкапы в Стамбуле (pixabay.com)

Дворец Топкапы – главная резиденция правителей Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула. Комплекс на мысе Сарайберну окружен Босфорским проливом. Дворец состоит из четырех дворов и гарема. В одном из дворов сохранилась христианская базилика 4 века. В комплекс дворца входит Церковь святой Ирины. Она считалась главным храмом города до появления собора святой Софии.

Сейчас этот музей - один из самых крупных по площади и второй по посещаемости в Турции (2 млн человек в год). Дворец включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Входной билет стоит 10 евро.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Гранд Базар в Стамбуле (pixabay.com)

Гранд Базар – один из самых больших крытых рынков мира площадью 31 тысяча кв. м, а основан он был в 1461 году. Это полноценный город с 58 улицами, более 4000 магазинов, 40 гостиницами, двумя мечетями, хамамами и школой. За день торговые улицы посещают около полумиллиона людей. Товары продаются в специализированных кварталах: кожи, ковров, драгоценностей, специй, мебели. Также прямо в мастерских можно наблюдать за созданием керамики или изделий из металла, дерева.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Стамбульский аквариум (istanbulakvaryum.com)

Одно из самых запоминающихся современных мест в Стамбуле - крупнейший в мире тематический аквариум, который вмещает 7 тысяч кубометров воды и 17000 наземных и морских существ. Это специально оформленный туристический маршрут длиной 1,2 км, начинающийся от Черного моря в сторону Тихого океана. Все живые существа в стамбульском аквариуме продолжают жить в условиях, максимально приближенных к условиям их среды обитания.

Стоимость: входной билет 11,2 евро для взрослых, 8,1 евро для детей до 12 лет и пенсионеров от 65 лет.

Анталия – курортный рай

Большинство туристов летят в Турцию в аэропрорт Анталии, затем расселяются в курортных городах Анталийского побережья Средиземного море. Местные турагентства предлагают и здесь множество красочных экскурсий – как в самой столице региона, так в соседних интересных локациях.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Минарет Йивли в Анталии (pixabay.com)

Впрочем, в Украине можно заказать как отдельные экскурсии в Турции, так и целый экскурсионный тур на неделю. Например, у туроператора "Анекс тур" предлагают отправиться в путешествие по "Золотому кольцу Турции", которое включает города Анталию, Демре и Мирру, парк Памуккале и Каппадокию.

В Анталии интересно увидеть ворота Адриана, сооруженные в честь визита римского императора во 2 веке. Также – часовую башню, древние стены города, Республиканскую площадь, порт и водопад. И конечно, символ Анталии – минарет Йивли.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Мира Ликийская в Демре (pixabay.com)

Неподалеку от Анталии находится регион Мугла с городом Демре. Эта территория когда-то принадлежала древнейшему государству Ликия. С тех пор в скалах остались скальные захоронения. Но самое интересное - руины близлежащего города Мира (Мира Ликийская), который был построен еще в 5 веке до нашей эры, это свидетельство первых христиан. В Демре сохранилась базилика святителя Николая (Чудотворца) и саркофаг, в котором з большой долей вероятности находятся его мощи. Современный храм построен в 8 веке на месте разрушенной варварами церкви, его стены расписаны фресками и пол выложен византийской мозаикой.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Травертины в Памуккале (pixabay.com)

Паммукале – это национальный парк с природным феноменом – известковыми бассейнами-травертинами, которые возникли благодаря горячим минеральным источникам, бьющим из-под земли. Еще во времена Римской империи там обустроили курорт с купальнями. Одна из таких купален – бассейн "Клеопатры", в котором можно купаться за отдельную плату. По территории самих известковых террас можно ходить босыми ногами.

Стоимость посещения парка – 8 евро, бассейна Клеопатры – 5 евро.

Посещения античного города-музея Иераполис, который находится рядом с травертинами – входит в стоимость посещения парка Памуккале.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Турции

Фото: Античный город Иераполис (pixabay.com)

Впрочем, одно из самых красивых мест в Турции – регион с многоярусными подземными городами, которые тянутся на километры – Каппадокия. Рельеф местности создан могущественными вулканами Хасан и Эрджияс, а пещерные города - тысячелетним трудом человеческих рук. В пещерах жили и прятались первые христиане, гонимые Римской империей. В пещерах сохранились церкви и монастыри, а также обычные жилища.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в ТурцииФото: Гереме в Каппадокии (pixabay.com)

Все это - национальный парк Гареме. Он же включает и уникальные природные долины с необычными образованиями из вулканической породы. В Розовой долине находятся "домики фей" из вулканической породы розового цвета, Красная долина имеет красный цвет. Долина монахов известна "дымоходами" скальными образованиями, напоминающими конусы.

Вход на территорию музея под открытым небом парка Гареме – 7,6 евро.

Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Турции

Фото: Долина "дымоходов" (pixabay.com)

К слову, экскурсионные авиатуры украинские туроператоры предлагают по приемлемым ценам.

Например, туроператор "ALF" организовывает групповой недельный тур по маршруту Анталия-Демре-Памуккале-Анталия с шоппингом, турецкой баней и локальными экскурсиями за 485 евро за двоих с размещением в 4*-5* отелях с завтраками с вылетом 11 и 18 ноября.

Экскурсионный тур "Золотое кольцо Турции" от туроператора "Anex Tour" с таким же размещением на неделю стоит 699 евро на двоих. Первый вылет в такой тур состоится 4 ноября.

"Горящие" туры в Стамбул на 3 ночи можно найти по цене от 218 евро с человека – например, у туроператора "JoinUp!" в 3* отелях без питания с вылетом уже 2 ноября.

Напомним, ранее мы писали про самые увлекательные пешеходные маршруты Турции.

Также мы рассказывали, почему стоит побывать в турецком Памуккале.

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