Святыни, античный город и восточные рынки: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Турции

Фото: Голубая Мечеть в Стамбуле (pixabay.com)

Гид по ценам на входные билеты в исторические комплексы и природные парки

Осенью в Турции возрастает интерес к экскурсионному отдыху. В этом году на фоне пандемии эта страна остается одной из немногих, где местный колорит удивляет туристов своими природными или рукотворными достопримечательностями.

Этой осенью украинские путешественники отдают предпочтение Анталии и Стамбулу. Оба направления богаты памятниками архитектуры и разнообразием экскурсий.

Мы подобрали самые интересные и яркие достопримечательности в Турции, которые могут увидеть туристы во время отдыха в этой стране.

Стамбул – город сотен достопримечательностей

Говорят, что дороги малой Азии сходятся в Стамбуле. На протяжении тысячелетий этот город был центром империй. Огромнейшее историческое наследие превратило Стамбул в город сотен достопримечательностей, которые за один визит не осмотреть даже бегло.

Мечеть Султанахмет – главная турецкая святыня с шестью минаретами в старой части Стамбула. Она была построена в честь справедливого правителя 14-го султана Ахмеда I. Другое название достопримечательности – Голубая мечеть. Он связано с оформлением внутренних стен бело-голубой плиткой – всего использовано около 20 тысяч изразцов.

Фото: Айя-София в Стамбуле (pixabay.com)

Рядом находится другая всемирно известная святыня - Айя София (собор Святой Софии). До 1453 собор был центром христианской жизни Византийской империи. В храме сохранились уникальные византийские мозаики. Со временем Айя-София стала мечетью, потом музеем. В этом году собор опять превратили в мечеть.

Фото: Дворец Топкапы в Стамбуле (pixabay.com)

Дворец Топкапы – главная резиденция правителей Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула. Комплекс на мысе Сарайберну окружен Босфорским проливом. Дворец состоит из четырех дворов и гарема. В одном из дворов сохранилась христианская базилика 4 века. В комплекс дворца входит Церковь святой Ирины. Она считалась главным храмом города до появления собора святой Софии.

Сейчас этот музей - один из самых крупных по площади и второй по посещаемости в Турции (2 млн человек в год). Дворец включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Входной билет стоит 10 евро.

Фото: Гранд Базар в Стамбуле (pixabay.com)

Гранд Базар – один из самых больших крытых рынков мира площадью 31 тысяча кв. м, а основан он был в 1461 году. Это полноценный город с 58 улицами, более 4000 магазинов, 40 гостиницами, двумя мечетями, хамамами и школой. За день торговые улицы посещают около полумиллиона людей. Товары продаются в специализированных кварталах: кожи, ковров, драгоценностей, специй, мебели. Также прямо в мастерских можно наблюдать за созданием керамики или изделий из металла, дерева.

Фото: Стамбульский аквариум (istanbulakvaryum.com)

Одно из самых запоминающихся современных мест в Стамбуле - крупнейший в мире тематический аквариум, который вмещает 7 тысяч кубометров воды и 17000 наземных и морских существ. Это специально оформленный туристический маршрут длиной 1,2 км, начинающийся от Черного моря в сторону Тихого океана. Все живые существа в стамбульском аквариуме продолжают жить в условиях, максимально приближенных к условиям их среды обитания.

Стоимость: входной билет 11,2 евро для взрослых, 8,1 евро для детей до 12 лет и пенсионеров от 65 лет.

Анталия – курортный рай

Большинство туристов летят в Турцию в аэропрорт Анталии, затем расселяются в курортных городах Анталийского побережья Средиземного море. Местные турагентства предлагают и здесь множество красочных экскурсий – как в самой столице региона, так в соседних интересных локациях.

Фото: Минарет Йивли в Анталии (pixabay.com)

Впрочем, в Украине можно заказать как отдельные экскурсии в Турции, так и целый экскурсионный тур на неделю. Например, у туроператора "Анекс тур" предлагают отправиться в путешествие по "Золотому кольцу Турции", которое включает города Анталию, Демре и Мирру, парк Памуккале и Каппадокию.

В Анталии интересно увидеть ворота Адриана, сооруженные в честь визита римского императора во 2 веке. Также – часовую башню, древние стены города, Республиканскую площадь, порт и водопад. И конечно, символ Анталии – минарет Йивли.

Фото: Мира Ликийская в Демре (pixabay.com)

Неподалеку от Анталии находится регион Мугла с городом Демре. Эта территория когда-то принадлежала древнейшему государству Ликия. С тех пор в скалах остались скальные захоронения. Но самое интересное - руины близлежащего города Мира (Мира Ликийская), который был построен еще в 5 веке до нашей эры, это свидетельство первых христиан. В Демре сохранилась базилика святителя Николая (Чудотворца) и саркофаг, в котором з большой долей вероятности находятся его мощи. Современный храм построен в 8 веке на месте разрушенной варварами церкви, его стены расписаны фресками и пол выложен византийской мозаикой.

Фото: Травертины в Памуккале (pixabay.com)

Паммукале – это национальный парк с природным феноменом – известковыми бассейнами-травертинами, которые возникли благодаря горячим минеральным источникам, бьющим из-под земли. Еще во времена Римской империи там обустроили курорт с купальнями. Одна из таких купален – бассейн "Клеопатры", в котором можно купаться за отдельную плату. По территории самих известковых террас можно ходить босыми ногами.

Стоимость посещения парка – 8 евро, бассейна Клеопатры – 5 евро.

Посещения античного города-музея Иераполис, который находится рядом с травертинами – входит в стоимость посещения парка Памуккале.

Фото: Античный город Иераполис (pixabay.com)

Впрочем, одно из самых красивых мест в Турции – регион с многоярусными подземными городами, которые тянутся на километры – Каппадокия. Рельеф местности создан могущественными вулканами Хасан и Эрджияс, а пещерные города - тысячелетним трудом человеческих рук. В пещерах жили и прятались первые христиане, гонимые Римской империей. В пещерах сохранились церкви и монастыри, а также обычные жилища.

Фото: Гереме в Каппадокии (pixabay.com)

Все это - национальный парк Гареме. Он же включает и уникальные природные долины с необычными образованиями из вулканической породы. В Розовой долине находятся "домики фей" из вулканической породы розового цвета, Красная долина имеет красный цвет. Долина монахов известна "дымоходами" – скальными образованиями, напоминающими конусы.

Вход на территорию музея под открытым небом парка Гареме – 7,6 евро.

Фото: Долина "дымоходов" (pixabay.com)

К слову, экскурсионные авиатуры украинские туроператоры предлагают по приемлемым ценам.

Например, туроператор "ALF" организовывает групповой недельный тур по маршруту Анталия-Демре-Памуккале-Анталия с шоппингом, турецкой баней и локальными экскурсиями за 485 евро за двоих с размещением в 4*-5* отелях с завтраками с вылетом 11 и 18 ноября.

Экскурсионный тур "Золотое кольцо Турции" от туроператора "Anex Tour" с таким же размещением на неделю стоит 699 евро на двоих. Первый вылет в такой тур состоится 4 ноября.

"Горящие" туры в Стамбул на 3 ночи можно найти по цене от 218 евро с человека – например, у туроператора "JoinUp!" в 3* отелях без питания с вылетом уже 2 ноября.

Напомним, ранее мы писали про самые увлекательные пешеходные маршруты Турции.

Также мы рассказывали, почему стоит побывать в турецком Памуккале.