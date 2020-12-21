Выгодные цены: во сколько туристам обойдется жилье в Одессе на Новый год

Пока кто-то будет праздновать Новый год дома или в Карпатах, предлагаем альтернативную идею: отправиться на зимние праздники в Одессу.

Здесь есть достаточно широкий выбор жилья на разный вкус: от размещения в мини-отелях до роскошных номеров в крупных гостиничных комплексах. Увидеть море, прогуляться по вечерней Дерибасовской, ощутить праздничное настроение по-южному - у путешествия в Одессу зимой есть свои "плюсы".

Рассказываем, почему стоит поехать в город на зимние праздники и сколько стоит жилье в Одессе в период Нового года.

Как будут праздновать во время карантина

19 декабря на улице Дерибасовской зажгли главную елку города. Одесситов и гостей города приветствовал Святой Николай с командой музыкантов.

в Этот же день начались празднования в Летнем театре городского сада и на Приморском бульваре. Карантинные празднования продлятся до 7 января.

Фото: Зима в Одессе (048.ua)

Все мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных ограничений, чтобы избежать большого скопления людей. Много концертов запланировано в онлайн-формате. И все же основные туристические локации будут открыты для туристов.

В этом году праздничные фейерверки будут запускать во всех районах города, чтобы избежать скопления людей в одной локации в центре.

Интересные локации города для путешествия зимой

Архитектура, колоритные дворики и морские пейзажи Одессы интересны как летом, так и зимой. Предлагаем небольшой список мест, кроме тех, уже широко известных многим туристам.

Зимний каток в Одессе. Каждую зиму в Одессе работают три открытых и три закрытых катка. Это развлечение подойдет тем, кто путешествует всей семьей. Цена за пользование катком - в среднем 100 грн в час с человека. А согреться можно в местных колоритных кафе и ресторанах за чашкой кофе или чая.

Фото: Увидеть море можно и зимой (pixabay.com)

Ценителям театрального искусства будет интересно посетить оперный театр. Это старейший оперный театр в Украине, построенный еще в 1887 году. Иногда здесь можно приобрести весьма дешевые билеты: цены стартуют от 50 грн.

Тем, кто уже бывал в Одессе, но пропустил пару интересных мест, зимой тоже можно заказать экскурсию, воспользовавшись услугами гида. В период карантина ограничения позволяют, чтобы в группе было около десяти человек.

Например, во время такой экскурсии вам обязательно покажут Плоский дом, который еще называют домом-стеной. Локацию можно найти на Воронцовском переулке, 4. На самом деле дом, конечно же, не плоский. Секрет в том, что во время его возведения не хватило стройматериалов для боковой стены, поэтому решили свести две стены. вместе Так он приобрел необычную форму и стал туристическим объектом.

Крупнейшая фреска в Украине находится в одесском дворике по улице Еврейская, 32. На ней изображены Остап Бендер, Александр Пушкин, Михаил Жванецкий и другие художественные и реальные герои, которые имеют непосредственное отношение к Одессе.

Фото: Ресторан в одном из отелей города (booking.com)

Новый объект в городе - Музей контрабанды. Он появился в Одессе сравнительно недавно. Здесь не представлены настоящие экспонаты, поскольку демонстрировать подобное запрещается законодательством Украины. Но зато здесь есть качественные копии, которые вас удивят.

По последним данным, в музее представлено более 150 различных экспонатов, которые расположены в четырех залах. Найти музей можно по адресу ул. Екатерининская, 6.

Цены на жилье в Одессе на новогодние праздники

Мы проверили цены на жилье в Одессе на период Нового года в рамках дат 30 декабря 2020 - 2 января 2021 года. Свободных мест в гостиницах оказалось достаточно много.

По информации из открытых данных в системе бронирования жилья booking.com, на Новый год в Одессе можно найти как очень дорогие, так и вполне приемлемые по цене варианты размещения. Сначала рассмотрим более дорогие варианты, а дальше - более бюджетные.

Самым дорогим оказалось проживание в отеле M1 Club Hotel: три ночи на двоих в двухместном номере обойдутся в 13 800 гривен. В стоимость включен завтрак.

Немного дешевле, но все равно без существенной экономии - проживание в Il Decameron Luxury Design Hotel. Три ночи на Новый год на двоих человек в номере формата "полулюкс" с собственной кухней обойдется в 11 700 грн. В стоимость размещения также входит завтрак.

Фото: Один из отелей в Одессе (booking.com)

Более приемлемый по цене вариант предлагает отель Frapolli 21, расположенный возле Оперного театра в Одессе. Стандартный двухместный номер без балкона стоит 4480 грн за трое суток на двоих. Завтраки в отеле с собственным рестораном оплачиваются отдельно и предлагаются по цене 200 грн с человека.

Далее рассмотрим более бюджетные варианты отелей в Одессе на Новый год.

Новый отель Дюк расположен в центре города Одесса, рядом с известным Одесским театром оперы и балета. Здесь предлагается двухместный номер стоимостью 1469 грн за сутки.

Отель Континенталь расположен в пяти минутах ходьбы от Одесского национального академического театра оперы и балета. К услугам гостей - спа-центр, ресторан. Двухместный номер здесь стоит 1050 грн за сутки.

Отель Gagarinn расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа "Аркадия". Двухместный номер - 920 грн за сутки.

Отель Дерибас также расположен в центре города в пешей доступности к главным интересным локациям города. Двухместный номер с мансардой в этом отеле стоит 690 грн на двоих за сутки.

В отличие от известного горнолыжного курорта Буковель, где большинство гостиничных номеров уже за несколько недель до праздников были забронированы заранее, в Одессе есть еще немало разных предложений жилья на разный кошелек. Это может стать еще одним аргументом в пользу того, чтобы отправиться сюда в путешествие на зимние праздники.

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