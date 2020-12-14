"В атмосфере Рождества": во сколько туристам обойдется жилье во Львове на Новый год

Фото: Зимние праздники во Львове (goukraine.info)

Где можно остановиться в городе на праздники

Если вы планируете отпраздновать Новый год вне дома, за сказочной атмосферой на зимние праздники можно поехать во Львов – город, который является безусловным фаворитом среди всех направлений на уикенд или для небольшого отпуска в Украине.

Зимние праздники во Львове тесно cвязаны с христианскими обычаями, но при этом окрашены европейским шармом и весельем. Поэтому даже во время карантинных ограничений новогодний отдых во Львове привлекателен для многих туристов: здесь можно не только отправиться на экскурсии по средневековым локациям, но и просто погулять по праздничным улицам.

Как будут отмечать новогодние праздники во Львове во время карантинных ограничений и сколько стоит жилье в этом городе в новогоднюю ночь – в материале.

Как будут праздновать во время карантина

Традиционной Рождественской ярмарки в этом году не будет из-за карантинных ограничений, сообщает 032.ua. Не будет и сцены с праздничным концертом и праздничных забав.

Вместо массовых гуляний туристы смогут попить горячих напитков и поесть праздничных угощений в рождественских локациях на площади Рынок и проспекте Свободы. При этом посетителей попросят придерживаться дистанции и пользоваться средствами дезинфекции.

Фото: Зимний Львов (lviv-online.com)

В этом году во Львове установили живую ель высотой 18 метров. Ее зажгут на День Святого Николая 18 декабря, а украшать ее будет та же иллюминация, что и в прошлом году.

Самые яркие места города

Во этом древнем городе есть поговорка: "Кто не пробовал колбасок с глинтвейном во Львове, тот не видел Нового года". Это намек на Рождественскую ярмарку, а также посещение знаменитых винных и кофейных подвалов, "рестораций".

Те путешественники, которые любят проводить время в тепле, оценят концептуальные рестораны "Крыивка", "Мазох-кафе", "Гасова лямпа", "Под золотой розой", "Масоны", "Копальня кави", "Левый берег", "Медивня". Посещение каждого из них - как сеанс в машине времени: атмосфера места уносит в другую реальность.

Фото: Один из популярных ресторанов (ukraine-is.com)

Впрочем, не только гастро-турами привлекателен Львов. В этот город едут на экскурсии как впервые, так и повторно – удивляться всегда есть чему.

Самая популярная экскурсионная программа включает подъем на гору Высокий замок с панорамными площадками – можно любоваться городом сверху и фотографироваться на фоне красочных крыш. Далее – Собор Святого Юра, покровителя города, в барокковом стиле и один из самых больших музеев сакрального искусства в Европе – Лычаковское кладбище, на котором похоронено множество известных людей.

Также стоит посетить еврейский и армянские кварталы, арсеналы, музей религии и Доминиканский монастырь, первый греко-католический храм современности – церковь Преображения, главный католический храм Украины – Латинский кафедральный собор Святой Марии, готический собор с уникальными часовнями.

Сколько стоит жилье во Львове на Новый год

Сервисы аренды жилья показывают, что на новогодние даты во Львове уже забронировано 80% квартир, а также 85% доступных номеров в отелях. Впрочем, в зависимости от локаций и сервиса варианты еще остались.

Мы проверили стоимость проживания на двоих с 31 декабря по 2 декабря – самые популярные даты на новогодние праздники.

Например, в микрорайоне Сыхов можно снять однокомнатную квартиру за 800 гривен в сутки.

Фото: Варианты частного жилья во Львове (скрин РБК-Украина)

В центре города аренда 1-комнатной квартиры обойдется в среднем 2000-2500 гривен в сутки в зависимости от ремонта и меблировки.

Отель 3* "Марс" в пригороде Малехив – две ночи для двоих обойдутся в 1920 гривен в номере "комфорт" с двумя отдельными кроватями. Завтрак включен в стоимость.

Отель 3* "Argo" на улице Шевченка, 136 - проживание обойдется в 3160 гривен в улучшенном двухместном номере с завтраками.

Конференц-отель "Спутник" 4* предлагает проживание на новогодние даты по цене от 2600 гривен за две ночи при двухместном размещении с завтраками.

Фото: Новый год можно встретить в спа-зоне отеля (booking.com)

В 4* отеле Taurus Hotel&SPA провести выходные можно за 4296 гривен в стандартном двухместном номере с завтраками.

В Grand Hotel Lviv Luxury & Spa 5* ( с бассейном и спа) - две ночи на новый год обойдутся в 12500 гривен за стандартный двухместный номер с двумя односпальными кроватями, в "люксе" – 62863 гривны, а в "президентском люксе" – 131600 гривен. В стоимость входит завтрак и обед.

В Citadel Inn 5* (с сауной и тренажерным залом) - отдых на эти даты обойдется от 8299 гривен в стандартном двухместном номере с двух-спальной кроватью. Завтрак включен в стоимость.

В 5* отеле "Леополис" (с сауной и спа-центром) провести две ночи пара может за 8848 гривен в стандартном номере с двухспальной кроватью.

Фото: Размещение в номере 5-звездочного отеля во Львове (booking.com)

Несмотря на то, что праздники в этом году омрачены пандемией, многие украинцы решили проводить этот год с яркими впечатлениями в лучших туристических местах. Когда до Нового года остается еще две недели, можно успеть спланировать интересный отпуск и забронировать комфортное жилье по своему вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как карантин в Украине повлияет на туризм.

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