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Определено конституцией. Нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домой

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 17:11
Определено конституцией. Нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домой Фото: Государственная граница Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ольга Маджумдар

Новых требований к документам на границе не вводили

Украинские беженцы массово возвращаются домой – только через польскую границу c 24 февраля выехали 924 тысячи украинцев.

Многие бежали от войны с внутренними паспортами старого образца или пластиковыми ID-карточками. По слухам среди беженцев, в Украину с такими документами с недавних пор могут не пропустить, поэтому в консульства обращаются за "белыми паспортами" – временными удостоверениями личности для въезда в Украину.

С какими документами украинцы могут вернуться домой из-за границы, РБК-Украина объяснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Гражданина не могут не пропустить в Украину – даже без документов

Конституцией Украины определено, что ни один гражданин Украины при любых обстоятельствах не может быть не пропущен домой или ему откажут в пересечении границы, отмечает Андрей Демченко.

"Но это касается именно украинского участка. Если наши граждане будут возвращаться по тем же документам, по которым они выезжали, или срок действия документов истек, все равно граждане Украины пересекут границу на въезд в Украину. Мы пропустим всех наших граждан с любыми документами", – объясняет он.

Определено конституцией. Нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домойФото: Вернуться в Украину можно с любыми документами (facebook.com/DPSUkraine)

По словам спикера, въехать в Украину наши граждане могут "хоть без документов". В таком случае человек пройдет идентификацию на границе, что он является гражданином Украины.

В настоящее время в Пограничной службе фиксируют, что сопредельные страны также лояльно относятся к тому, чтобы пропускать граждан Украины при возвращении из-за границы по тем документам, по которым они выезжали.

"По возможности оформляйте загранпаспорта в Украине и за границей"

В ГПСУ не исключают, что пограничники сопредельных стран могут требовать и действующие определенные соглашениями документы для пересечения границы нашими гражданами.

"Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые сейчас выезжают за границу, по возможности делать себе загранпаспорта, поскольку украинцы могут сталкиваться с ситуациями в другой стране, что им понадобится такой паспорт", - обращает внимание представитель ведомства.

Также украинцам за границей советуют по возможности оформлять необходимые документы в посольствах. В том числе – временное удостоверение на возвращение в Украину.

"Конечно, соглашениями между Украиной и сопредельными странами, "внутренний" паспорт или свидетельство о рождении не определены как документы, которые дают право пересечь границу", - обращает внимание он.

Определено конституцией. Нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домой

Фото: Выехать за границу можно по внутреннему паспорту

(twitter.com/Straz_Graniczna)

С какими документами можно выехать за границу

Выезжать за границу до сих пор можно с внутренним паспортом или свидетельством о рождении.

"Был момент, когда мы пытались вернуться к полноценному исполнению постановления правительства №57, которое регламентирует пересечение границы Украины нашими гражданами. Там среди перечня документов внутренний паспорт не указан. Мы несколько дней пропускали граждан и по внутренним паспортам - но если эти люди ехали из районов, где ведутся боевые действия, если жизненные обстоятельства из-за войны привели к тому, что они потеряли загранпаспорт", - рассказывает Андрей Демченко.

По таким людям пограничники принимали отдельные решения. Но за те несколько дней пограничники увидели, что граждане не успевают вовремя оформить документы, что связано с разными обстоятельствами.

"Поэтому мы продолжили возможность пересекать границу гражданам Украины на выезд по внутренним паспортам через гуманитарную составляющую и по дальнейшим договоренностям с сопредельными странами, что они также будут пропускать наших граждан по этим документам", – говорит он.

При этом дата, до которой будут действовать такие упрощенные правила выезда за границу, пока четко не установлена, добавили в ГПСУ.

Напомним, мы писали, в каких странах украинцы просят статус временной защиты.

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