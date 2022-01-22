Вулканы, архипелаги и необычные традиции. Впечатляющие страны мира, о которых вы могли не знать

Посетивший все страны киевлянин рекомендует лучшие направления для путешествий

Киевлянин Константин Симоненко официально стал первым украинцем, который посетил все страны мира. В сентябре 2018 года его имя внесли в Реестр рекордов Украины, а сертификат рекорда вручили возле знаменитых истуканов на острове Пасхи.

За 10 лет путешественнику удалось посетить все 193 признанные страны, которые являются членами ООН. Также он побывал на 50 непризнанных территориях. Жена Константина, Яна, тоже заядлая путешественница. Вместе с мужем она побывала в 65 странах.

Ранее Константин Симоненко уже рассказывал TRAVEL РБК-Украина о своих самых небезопасных поездках - он побывал в Ираке, на Гаити, в Сомали и других местах, где туристы постоянно поддаются риску.

В этот раз по нашей просьбе он делится воспоминаниями о странах, которые ему больше всего понравились и куда по его мнению стоит стремиться каждому путешественнику.

На Палау в паспорт пропечатывают текст клятвы туриста, где тот обещает беречь природу

"Очень любимо мной островное государство Палау в Океании. Мы были там уже несколько раз. Там - замечательная природа и один из лучших в мире дайвингов. Еще там есть целый архипелаг крошечных необитаемых островков, на которые можно высадиться и провести день только вдвоем. Романтика же!", — вспоминает путешественник.

Он рассказывает об интересном нюансе – когда вы прилетаете на Палау, вам прямо в паспорт пропечатывают текст клятвы туриста, в которой вы обещаете относиться бережно к природе, не мусорить и не загрязнять окружающую среду.

"Клятву нужно вслух прочитать пограничнику и поставить свою подпись. Думаю, нам тоже такое полезно было бы делать для собственных граждан", — рассказывает Симоненко.

Фото: Палау - островное государство в Океании (Константин Симоненко)

К слову, "туристические клятвы" все чаще используют как маркетинговый ход и попытку уберечь уникальную местную природу в разных странах. К примеру, Исландия стала одной из первых стран, которая ввела "туристическое обязательство", чтобы научить туристов уважать экосистему.

"После того, как в стране произошел огромный всплеск приездов туристов, страна осознала, что есть проблема. Посетителей ловили на разном деструктивном поведении. Туристы незаконно разбивали палаточные лагеря, нанося ущерб ландшафту, а некоторые даже использовали кладбища страны в качестве туалета", — объясняют местные эксперты.

Команда управления по туризму Исландии выделила семь главных факторов проблемного поведения иностранных путешественников - от опасных селфи до проездов в локации, куда заезжать запрещено. Обязательство для туристов в Исландии ввели в 2017 году. Туристов просят подписать бумагу, в которой говорится, что они будут уважать правила страны.

Среди прочего, обещания включают следующие: "когда я исследую новые места, я оставлю их такими, какими их для себя открыл", и "когда природа зовет, я на ее зов не отвечу".

"Молодые островитяне привязывают к ногам жгут из лиан и бросаются вниз с пальмы"

В Океании можно не только отдохнуть на красивейших пляжах, но и посмотреть на чудеса природы, а также изучить уникальные местные традиции.

Фото: Один из немногих постоянно действующих вулканов Ясур (Константин Симоненко)

"Взять, к примеру, еще одно островное государство - Вануату. Здесь на острове Тана находится один из немногих постоянно действующих вулканов Ясур, на который можно попасть туристам. Когда стоишь на гребне кратера и смотришь вниз на вырывающиеся языки магмы, кажется, что вулкан — это живое существо. С каждым выбросом почва под ногами вздрагивает, раздаются оглушительные звуки: то рокот, то свист, то рычание. В такие моменты очень четко ощущаешь себя муравьем перед грозной мощью природы", — подчеркивает Симоненко.

Фото: Вануату - тихоокеанское государство в Меланезии неподалеку от Соломоновых островов (instagram.com/konstantin.traveller)

На другом острове Пантекост до сих пор существует культ поклонения земле и плодородия:

"Эта традиция возникла очень давно, и до сих пор практикуется островитянами. Раз в год местные лианы наливаются соком, и приобретают способность растягиваться", — рассказывает киевлянин.

"Молодые островитяне привязывают к ногам жгут из лиан, взбираются на самую высокую пальму или специально выстроенную платформу и кидаются вниз. При этом нужно не просто прыгнуть, но и обязательно коснуться земли в падении. Считается, что при соприкосновении с землей мужчины "оплодотворяют" ее – так сказать в пикировании и без прелюдий", — говорит Симоненко.

Фото: Равнина у вулкана Ясур в Вануату (uk.wikipedia.org)

Суровая красота и природа Исландии вас поразит

Если путешественнику по душе прохладный климат, то ему понравится Исландия - страна, суровая красота которой притягивает людей со всего мира.

"Природа Исландии Вас поразит – это и красивейшие фьорды, водопады, гейзеры, ледники и застывшая лава вулканов - только здесь вы сможете увидеть такие природные сочетания. Пейзажи здесь такие необычные, что здесь снимают большинство фантастических фильмов про другие планеты без всяких декораций", — восхищается Симоненко.

В Намибии — безопасно, и великолепная природа

"Кроме того, часто вместе с женой и детьми ездим в туристическую Африку: Кению, Танзанию, Намибию, ЮАР. Яна очень любит животных, поэтому мы объездили все национальные парки этих стран. Особенно рекомендую Намибию, очень цивилизованную страну как для Африки, где великолепная природа, безопасно и есть что посмотреть", — говорит путешественник.

За его словами, к сожалению, в нынешней ситуации пандемии и ограничений приходится больше ехать туда, куда пускают, а не туда, куда хочется.

Фото: Константин Симоненко с женой Яной в Намибии (instagram.com/konstantin.traveller)

"Но я бы от души порекомендовал слетать в Танзанию на остров Занзибар – африканская экзотика, но при этом достаточно безопасно, отличные отели и развитая туристическая инфраструктура. Ну и тепло же, можно слать фотографии из океана свои друзьям и родственникам", — подчеркивает путешественник.

Он говорит, что они с женой во время поездок не ищут легкого отдыха легкого отдыха. К слову, недавно семья отправилась в новое путешествие - в этот раз они посетят Антарктиду.

Напомним, ранее мы писали, как туристам попасть в Антарктиду и побывать в гостях у украинских полярников.

Также сообщалось, чем будут удивлять туристов в Кении в 2022 году.