Вулкани, архіпелаги та незвичайні традиції. Вражаючі країни світу, про які ви могли не знати

Киянин, який відвідав усі країни, рекомендує найкращі напрямки для подорожей

Киянин Костянтин Симоненко офіційно став першим українцем, який відвідав усі країни світу. У вересні 2018 року його ім'я внесли до Реєстру Рекордів України, а сертифікат рекорду вручили біля знаменитих істуканів на острові Пасхи.

За 10 років мандрівнику вдалося відвідати всі 193 визнані країни, які є членами ООН. Також він побував на 50 невизнаних територіях. Дружина Костянтина, Яна, теж завзята мандрівниця. Разом з чоловіком вона побувала в 65 країнах.

Раніше Костянтин Симоненко вже розповідав TRAVEL РБК-Україна про свої найнебезпечніші поїздки - він побував в Іраку, на Гаїті, в Сомалі та інших місцях, де туристи постійно піддаються ризику.

Цього разу на наше прохання він ділиться спогадами про країни, які йому найбільше сподобалися і куди, на його думку, варто прагнути кожному мандрівникові.

На Палау в паспорт продруковують текст клятви туриста, де той обіцяє берегти природу

"Дуже улюблена мною острівна держава Палау в Океанії. Ми були там вже кілька разів. Там - чудова природа та один з кращих у світі дайвінгів. Ще там є цілий архіпелаг крихітних безлюдних острівців, на які можна висадитися і провести день тільки удвох. Романтика ж!",- згадує мандрівник.

Він розповідає про цікавий нюанс - коли ви прилітаєте на Палау, вам прямо в паспорт пропечатують текст клятви туриста, в якій ви обіцяєте ставитися дбайливо до природи, не смітити та не забруднювати навколишнє середовище.

"Клятву потрібно вголос прочитати прикордоннику і поставити свій підпис. Думаю, нам теж таке корисно було б робити для власних громадян", - розповідає Симоненко.

Фото: Палау - острівна держава в Океанії (Костянтин Симоненко)

До слова, "туристичні клятви" все частіше використовують як маркетинговий хід та спробу берегти унікальну місцеву природу у різних країнах. Наприклад, Ісландія стала однією з перших країн, яка ввела "туристичне зобов'язання", щоб навчити туристів поважати екосистему.

"Після того, як в країні стався величезний сплеск приїздів туристів, країна усвідомила, що є проблема. Відвідувачів ловили на різній деструктивній поведінці. Туристи незаконно розбивали наметові табори, завдаючи шкоди ландшафту, а деякі навіть використовували кладовища країни у якості туалету", - пояснюють місцеві експерти.

Команда управління з туризму Ісландії виділила сім головних факторів проблемної поведінки іноземних мандрівників - від небезпечних селфі до проїздів в локації, куди заїжджати заборонено. Зобов'язання для туристів в Ісландії ввели у 2017 році. Туристів просять підписати папір, в якому говориться, що вони будуть поважати правила країни.

Серед іншого, обіцянки включають наступні:" коли я досліджую нові місця, я залишу їх такими, якими їх для себе відкрив", і "коли природа кличе, я на її поклик не відповім".

"Молоді остров'яни прив'язують до ніг джгут з ліан і кидаються вниз з пальми"

В Океанії можна не тільки відпочити на найкрасивіших пляжах, але і подивитися на чудеса природи, а також вивчити унікальні місцеві традиції.

Фото: Один з небагатьох постійно діючих вулканів Ясур (Костянтин Симоненко)

"Взяти, наприклад, ще одну острівну державу - Вануату. Тут на острові Тана знаходиться один з небагатьох постійно діючих вулканів Ясур, на який можна потрапити туристам. Коли стоїш на гребені кратера і дивишся вниз на язики магми, що вириваються, здається, що вулкан — це жива істота. З кожним викидом грунт під ногами здригається, лунають оглушливі звуки: то гуркіт, то свист, то гарчання. У такі моменти дуже чітко відчуваєш себе мурахою перед грізною міццю природи", - підкреслює Симоненко.

Фото: Вануату - тихоокеанська держава в Меланезії неподалік від Соломонових островів (instagram.com/konstantin.traveller)

На іншому острові Пантекост досі існує культ поклоніння землі й родючості:

"Ця традиція виникла дуже давно, і досі практикується остров'янами. Раз на рік місцеві ліани наливаються соком, і набувають здатність розтягуватися", — розповідає киянин.

"Молоді остров'яни прив'язують до ніг джгут з ліан, підіймаються на найвищу пальму або спеціально збудовану платформу і кидаються вниз. При цьому потрібно не просто стрибнути, але й обов'язково торкнутися землі в падінні. Вважається, що при зіткненні з землею чоловіки "запліднюють" її – так би мовити, в пікіруванні й без прелюдій", — говорить Симоненко.

Фото: Рівнина біля вулкана Ясур у Вануату (uk.wikipedia.org)

Сувора краса та природа Ісландії вас вразить

Якщо мандрівникові до душі прохолодний клімат, то йому сподобається Ісландія - країна, сувора краса якої притягує людей з усього світу.

"Природа Ісландії вас вразить - це і красиві фіорди, водоспади, гейзери, льодовики й застигла лава вулканів - тільки тут ви зможете побачити такі природні поєднання. Пейзажі тут такі незвичайні, що тут знімають більшість фантастичних фільмів про інші планети без жодних декорацій", — захоплюється Симоненко.

У Намібії — безпечно, і чудова природа

"Крім того, часто разом з дружиною і дітьми їздимо в туристичну Африку: Кенію, Танзанію, Намібію, ПАР. Яна дуже любить тварин, тому ми об'їздили всі національні парки цих країн. Особливо рекомендую Намібію, дуже цивілізовану країну як для Африки, де чудова природа, безпечно і є що подивитися", - говорить мандрівник.

За його словами, на жаль, в нинішній ситуації під час пандемії та обмежень доводиться більше їхати туди, куди пускають, а не туди, куди хочеться.

Фото: Костянтин Симоненко з дружиною Яною Намібії (instagram.com/konstantin.traveller)

"Але я б від душі порекомендував злітати в Танзанію на острів Занзібар - африканська екзотика, але при цьому досить безпечно, відмінні готелі й розвинена туристична інфраструктура. Ну і тепло ж, можна слати фотографії з океану свої друзям і родичам", — підкреслює мандрівник.

Він каже, що вони з дружиною під час поїздок не шукають легкого відпочинку. До слова, нещодавно сім'я вирушила в нову подорож - цього разу вони відвідають Антарктиду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як туристам потрапити в Антарктиду та побувати в гостях у українських полярників.

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