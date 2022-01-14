Этнические общины и древние артефакты. Чем удивят туристов в Кении в 2022 году

Страну назвали лучшим местом для сафари

В Кении для привлечения туристов будут показывать культуру более чем 40 этнических общин и доисторические достопримечательности. Об этом на днях заявили чиновники страны, сообщает xinhuanet.com.

В правительстве планируют разрабатывать "культурные продукты", чтобы разнообразить туризм.

"В Кении насчитывается более 40 этнических групп, и с этим связано культурное богатство, которое хотят увидеть люди со всего мира", — отметил Наджиб Балала, секретарь Министерства дикой природы и туризма во время вручения сертификата "Лучшая туристическая деревня" от Всемирной туристической организации ООН доисторической деревне Олоргесайли к юго-востоку от столицы Найроби.

Он добавил, что доисторическая локация место "вновь подтвердила репутацию Кении как колыбели человечества".

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Артефакты, которым более миллиона лет

Десятилетия назад археологи обнаружили в Олоргесайли ручные яйцевидные топоры и острые, как бритва, топоры. Находкам более миллиона лет.

Фото: Туристов будут знакомить с культурой этнических общин (unsplash.com/john-mcarthur)

Большое количество инструментов на доисторическом участке дало новое представление о занятиях охотников-собирателей и эволюции.

Балала отметил, что деревня Олоргесайли и другие археологические локации предлагают туристам альтернативные достопримечательности благодаря тому, что сектор постепенно восстанавливается после пандемии.

Он добавил, что правительство развивает культурный и археологический туризм для увеличения валютных поступлений и создания рабочих мест.

Восстановление доисторических локаций страны проходит достаточно успешно, чтобы обеспечить постоянный приток местных и иностранных туристов, заявила генеральный директор Совета по туризму Кении Бетти Радье.

Лучшая локация для туризма в дикой природе

Кения в очередной раз была признана остается ведущим мировым направлением для сафари в 2021 году, по данным World Travel Awards, сообщал сайт businessdailyafrica.com.

Фото: Кения - лучшая страна для туризма в дикой природе (unsplash.com/sutirta-budiman)

Это уже седьмой год подряд, когда страна была признана лучшим местом для туризма в дикой природе на престижных мировых конкурсах. Кения по этому критерию обошла Танзанию, Намибию, Замбию и Зимбабве, Ботсвану и Южную Африку.

"Без сомнения, это заслуженно, и я верю, что мы станем еще лучше. Мы продолжим нашу политику сохранения и демонстрации миру уникального наследия дикой природы, дарованного нашей стране",- сказала Бетти Радье.

Она добавила, что страна будет продолжать развивать свои лучшие программы туризма, в том числе "Волшебный опыт Кении", где путешественники имеют возможность побывать в сафари пешком.

Когда во время пандемии в этом секторе были введены ограничения на поездки, Министерство туризма и дикой природы запустило прямую трансляцию, чтобы показывать сафари с играми в парках и заповедниках по всей стране.

Фото: Туристов привлекают национальные парки (unsplash.com/julie-wolpers)

В августе этого года Кения заключила партнерское соглашение с платформой для обмена видео TikTok, чтобы продемонстрировать великую миграцию антилоп гну в охотничьем заповеднике Масаи Мара.

"Кения - богатая и разнообразная страна с невероятной дикой природой, которую мы хотим подчеркнуть, а также защитить. Совет по туризму Кении стремится к тому, чтобы Magical Kenya оставалась в центре внимания туристов", - сказала Радье.

Сколько стоит отдых в Кении в январе

Этой осенью в Кению запустили прямые чартерные рейсы на крыльях авиакомпании Bees Airline. Перелет в колоритную африканскую страну занимает 10 часов. Также, как и раньше, добраться можно с пересадками регулярными рейсами авиакомпаний, например, Turkish Airlines или Qatar Airways.

Туры в Кению предполагают и "ленивый" отдых на белых песках океанических пляжей, и возможность насладиться снегами Килиманджаро, посетить национальные заповедники и парки, дикую природу на сафари, можно попасть в соседнюю Руанду, где находится заповедник с гориллами, рассказывала ранее в комментарии РБК-Украина соучредительница туроператора "TPG" Елена Бойко. По ее словам, дополнительные экскурсии обходятся около 200 долларов.

Фото: Пляжный отдых в Кении (pixabay.com)

На ближайшие даты – с 17 января – в Момбасе можно найти туры на 10 ночей для двоих по цене от 58,5 тыс. гривен в 3* отеле с питанием "завтраки", от 61,5 тыс. гривен – в 4* отеле, от 72 тыс. гривен - в 5* отеле.

Экскурсионные туры, включающие отдых на море и сафари, у туристических компаний стоят дороже. Например, у туроператора "Калипсо" такой тур с чартерным перелетом стоит от 1614 долларов с человека (от 45 тыс. гривен).

Какие условия въезда в Кению сегодня

В связи с появлением нового штамма "Omicron" и его стремительным распространением по стране, начиная с 21 декабря 2021 года все путешествующие в Кению должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. С 5 лет нужно предъявлять негативный результат ПЦР-теста, полученный в течении 72 часов до вылета.

Также туристам необходимо получить визу онлайн.

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