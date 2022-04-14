Как после Второй мировой. Гданьск поможет восстанавливать Мариуполь

Восстановление города Мариуполя после войны будет проходить при участии польского портового города Гданьск. Об этом заявила президент города Александра Дулькевич.

Она озвучила такое решение на сессии горсовета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченка, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Yavp.pl.

Во время обращения к польским коллегам мэр Мариуполя сообщил, что в городе полностью разрушено более 60% инфраструктуры. На конец марта там оставалось около 160 тысяч жителей.

У людей не было доступа к воде, электричеству, газу и связи. По словам Вадима Бойченко, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны –практически полностью разрушен.

Мэр сообщил, что постоянно обращается к международным партнерам с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь.

Фото: Обращение Вадима Бойченко на сессии горсовета в Гданьске (facebook.com/A.Dulkiewicz)

Он поблагодарил поляков за оказанную помощь и отметил важность партнерства между Гданьском и Мариуполем.

Вадим Бойченко пообещал, что в восстановленном Мариуполе одну из улиц назвут имени Гданьска. В ответ Александра Дулькевич написала на своей странице в Facebook, что и в Гданьске найдется достойное место для Мариуполя в городском пространстве.

Напомним, мы писали, что испанский город на неделю переименовали в Украину.