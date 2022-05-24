Встречали апплодисментами. В Канаду прибыл первый рейс с украинскими беженцами

Сотни украинских беженцев приземлились в Канаде первым из трех чартерных рейсов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Globalnews.ca.

Ксения Зиненко вышла из аэропорта Виннипега после девятичасового перелета из Польши в столицу провинции Манитобы. 30-летняя женщина - одна из более чем 300 граждан Украины, которые летели федеральным чартерным рейсом в Канаду.

"Очень устала. Но канадцы очень рады познакомиться с нами", — ответила Зиненко после прибытия. Она путешествовала с восемью другими родственниками, включая маму, сестру и сына.

Женщина говорит, что ее отцу и брату пришлось остаться в Николаеве - они оба пошли защищать страну. По словам Зиненко, семья хотела уехать как можно дальше от России и не хотела оставаться в Европе, поэтому решила переехать в Канаду.

Фото: Канада принимает украинских беженцев (Getty Images)

"Это сложно, но у нас нет выбора", — сказала она. Рейс из Варшавы в Виннипег, который приземлился в международном аэропорту имени Джеймса Армстронга Ричардсона, был первым из трех чартерных рейсов в города Канады.

Министр иммиграции Шон Фрейзер заявил, что рейсами в Канаду будут доставлены около 900 украинцев, которым разрешено совершать экстренные поездки.

Украинцев встретила заместитель премьер-министра Христя Фриланд вместе с премьер-министром Манитобы Хизер Стефансон. Также в аэропорт прибыли Члены парламента от Манитобы Дэн Вандал, Джим Карр и Кевин Ламуре.

Украинцев, которые прибыли в Канаду, встречали аплодисментами.

Христя Фриланд поздоровалась с ними на украинском языке по внутренней связи самолета, а Хизер Стефансон поблагодарила украинцев за то, что они выбрали Манитобу и Канаду своим "домом вдали от дома".

"Мы хотим, чтобы вы знали: мы приветствуем вас с распростертыми объятиями и открытыми сердцами… мы сделаем все, чтобы ваше пребывание было комфортным", — сказала она.

"Это был очень эмоциональный и волнующий день. Украинцы спасаются от воцны, но на самом деле они ждут, чтобы Украина выиграла войну", — сказала позже Фриланд журналистам.

Напомним, ранее самолеты SkyUp начали полеты по популярным маршрутам.