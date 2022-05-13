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На курорты Европы и Турции. Самолеты SkyUp начали полеты по популярным маршрутам

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Пятница 13 мая 2022 13:30
На курорты Европы и Турции. Самолеты SkyUp начали полеты по популярным маршрутам Фото: Самолет SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пять авиалайнеров арендовали с украинскими экипажами

Самолеты украинской авиакомпании SkyUp снова перевозят пассажиров – лоукостер возобновил полеты в Европе на пяти самолетах.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на avianews.com.

Пять самолетов SkyUp арендовали на условиях мокрого лизинга (вместе с украинскими экипажами) три авиакомпании: Corendon Europe Airlines (Мальта), Tailwind Airlines (Турция) и Air Moldova.

Переговоры по шестому лайнеру еще продолжаются, сообщили изданию в пресс-службе перевозчика.

Всего SkyUp смог задействовать половину своего активного довоенного флота – пять из 15 авиалайнеров еще в начале февраля стояли на хранении в европейских аэропортах.

На курорты Европы и Турции. Самолеты SkyUp начали полеты по популярным маршрутамФото: Самолеты украинского перевозчика совершают по 5-6 рейсов в день (gettyimages.com)

По данным издания, с конца апреля четыре Boeing 737-800 SkyUp летают из европейских аэропортов на курорты Европы, Турции и Африки, а также - на регулярных рейсах молдавской авиакомпании Air Moldova из Кишинева.

Все пять самолетов совершают полеты максимально часто – по 5-6 рейсов в день. По условиям мокрого лизинга, перевозчик предоставляет самолет во временное пользование с экипажами и сам выполняет техническое обслуживание. Благодаря такому сотрудничеству на работу вернулись 158 украинских авиаторов.

"При заключении соглашения с партнерами мы тщательно проверяем, чтобы в структуре их собственности не было бенефециаров из России или Беларуси. Мы не будем летать в Россию, Беларусь и другие страны, в отношении которых действует запрет Госавиаслужбы Украины", - сообщили в SkyUp.

Напомним, мы писали, что другая украинская авиакомпания начала полеты в европейские столицы.

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