Всплеск туризма и рекордные доходы. В Турции раскрыли амбициозные планы на новый сезон

В Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) заявили о том, что ожидают всплеска в туристической индустрии в 2022 году и ожидают около 10 миллионов ранних бронирований.

Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал глава Ассоциации Фируз Баглыкая, пишет Dailysabah.com.

Турция – одна из немногих стран, сфера туризма которой смогла довольно быстро оправиться после пандемии. Благодаря туристическому потоку из России, Украина и стран Ближнего Востока там смогли увеличить показатели по прибытиям туристов.

"Мы значительно выросли (в показателях туризма - ред.) по сравнению с 2020 годом. Мы ожидаем, что в 2022 году мы будем очень близки к показателям 2019 года. Я думаю, что у нас будет хороший сезон несколько лет подряд, который будет полон рекордов, начиная со следующего года", — добавил он.

Кроме этого, он добавил, что туристы стали тратить в Турции больше денег. Если в 2019 году в среднем расходы составляли 660 долларов, то сегодня - более 800 долларов.

По словам Баглыкая, в стране на 2022 год ожидают рост потока внутреннего туризма, а отели вскоре будут активизировать предложения по раннему бронированию для туристов. Тем, кто планирует поездки в Турцию в июле или августе и забронирует отдых до нового года, смогут получить до 70% скидки.

Глава турецкого туроператора Jolly Tur Мете Вардар добавил, что в период COVID-19 в туризме показатели улучшались благодаря мобильности внутреннего рынка. Он также высказал надежду на то, что в следующем сезоне туризм у Турции ждут новые рекорды по числу прибывающих гостей.

Фото: Панорама Стамбула, Турция (unsplash.com/ibrahim-uzun)

Спрос на отдых в Турции подтверждают и украинские туроператоры. В частности, путевки активно продаются на новогодние праздники и на период после них.

"Турция на Новый год идет великолепно. Особенно пользуются спросом сетевые пятизвездочные отели", — рассказал изданию Дмитрий Горбатюк, директор компании "Альянс".

Отмечается, что украинские туристы активно бронируют туры и на ближайшие даты. Стоимость путевок в 5* отели на недельный отдых с питанием "все включено" и авиаперелетом – от 168 евро.

Цены на отдых в Турции сейчас очень привлекательные, отмечает Павел Головненко, директор туристической компании "Пилигрим".

"Турция на втором месте по продажам – спрос выше, чем в Доминикану, ОАЭ, Мексику и Занзибар. Хотя Египет все равно на первом месте – он в 8 раз популярнее Турции", - делится статистикой эксперт.

Напомним, ранее мы писали про запуск легендарного поезда "Восточный экспресс" в Турции.