ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всплеск туризма и рекордные доходы. В Турции раскрыли амбициозные планы на новый сезон

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 17:25
Всплеск туризма и рекордные доходы. В Турции раскрыли амбициозные планы на новый сезон Фото: Стамбул, Турция (unsplash.com/engin-yapici)
Автор: Евгения Тугушева

Сколько путешественников ожидают в стране в 2022 году

В Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) заявили о том, что ожидают всплеска в туристической индустрии в 2022 году и ожидают около 10 миллионов ранних бронирований.

Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал глава Ассоциации Фируз Баглыкая, пишет Dailysabah.com.

Турция – одна из немногих стран, сфера туризма которой смогла довольно быстро оправиться после пандемии. Благодаря туристическому потоку из России, Украина и стран Ближнего Востока там смогли увеличить показатели по прибытиям туристов.

"Мы значительно выросли (в показателях туризма - ред.) по сравнению с 2020 годом. Мы ожидаем, что в 2022 году мы будем очень близки к показателям 2019 года. Я думаю, что у нас будет хороший сезон несколько лет подряд, который будет полон рекордов, начиная со следующего года", — добавил он.

Кроме этого, он добавил, что туристы стали тратить в Турции больше денег. Если в 2019 году в среднем расходы составляли 660 долларов, то сегодня - более 800 долларов.

По словам Баглыкая, в стране на 2022 год ожидают рост потока внутреннего туризма, а отели вскоре будут активизировать предложения по раннему бронированию для туристов. Тем, кто планирует поездки в Турцию в июле или августе и забронирует отдых до нового года, смогут получить до 70% скидки.

Глава турецкого туроператора Jolly Tur Мете Вардар добавил, что в период COVID-19 в туризме показатели улучшались благодаря мобильности внутреннего рынка. Он также высказал надежду на то, что в следующем сезоне туризм у Турции ждут новые рекорды по числу прибывающих гостей.

Всплеск туризма и рекордные доходы. В Турции раскрыли амбициозные планы на новый сезон

Фото: Панорама Стамбула, Турция (unsplash.com/ibrahim-uzun)

Спрос на отдых в Турции подтверждают и украинские туроператоры. В частности, путевки активно продаются на новогодние праздники и на период после них.

"Турция на Новый год идет великолепно. Особенно пользуются спросом сетевые пятизвездочные отели", — рассказал изданию Дмитрий Горбатюк, директор компании "Альянс".

Отмечается, что украинские туристы активно бронируют туры и на ближайшие даты. Стоимость путевок в 5* отели на недельный отдых с питанием "все включено" и авиаперелетом – от 168 евро.

Цены на отдых в Турции сейчас очень привлекательные, отмечает Павел Головненко, директор туристической компании "Пилигрим".

"Турция на втором месте по продажам – спрос выше, чем в Доминикану, ОАЭ, Мексику и Занзибар. Хотя Египет все равно на первом месте – он в 8 раз популярнее Турции", - делится статистикой эксперт.

Напомним, ранее мы писали про запуск легендарного поезда "Восточный экспресс" в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Все мнения