Всплеск COVID-19 на курорте: что ждет украинцев после отпуска в Хорватии

30 августа Хорватия вошла в "красную зону" стран по уровню заболеваемости коронавирусом в Украине.

Дело в том, что совсем недавно в Хорватии произошел резкий всплеск заболеваемости COVID-19: показатель активных случаев за последние две недели в стране поднялся с 21,5 до 74 человек на 100 тысяч населения. Это значит, что украинские туристы по возвращении домой из отпуска в Хорватии будут вынуждены пойти на самоизоляцию на две недели или сдать ПЦР-тест.

Этим летом подобное случалось уже не раз. К примеру, в начале июля Украина внесла в "красный" список Албанию: туристы, которые возвращались из этой страны, должны были сдавать тест на COVID-19 после возвращения из отпуска.

РБК-Украина разбиралось, на что рассчитывать отдыхающим в Хорватии туристам из Украины – покрывают ли туроператоры стоимость теста и предупреждают ли туристов о внезапных изменениях в списках стран.

Что делать туристу, если страна стала "красной"

Украина для Хорватии также находится в красной зоне. Поэтому украинцам необходимо делать тест дважды – перед поездкой в эту страну и после возвращения назад. Порядок действий туристов за границей на случай перехода страны в "красную" зону в комментарии РБК-Украина озвучивает Александр Новиковский, заместитель генерального директора "Tez Tour":

Если страна оказывается в красной зоне, то человек, находясь там, должен:

– отслеживать информацию консульского отдела нашей страны, и то, какие рекомендации он дает;

– придерживаться всех карантинных правил страны пребывания;

– узнать на сайтах Минздрава или МИДа, нужно ли по возвращении делать ПЦР-тест, чтобы не сидеть 14 дней на карантине.

Фото: В Хорватии нужно придерживаться карантинных правил страны (pixabay.com)

Клиентов предупреждают о возможных изменениях

Как туроператоры взаимодействуют с туристами, если их клиент поехал в страну, которая для Украины она была сначала в "зеленой" зоне, а прямо во время их отдыха вдруг оказалась в "красном" списке?

Туркомпании перед вылетом предупреждают своих клиентов о том, что страна может перейти в "красную" зону, говорит директор "Аполло-Тур" Андрей Демура.

"К нам никто не обращался с вопросами, что делать в таком случае, потому что наши туристы все предупреждены", – говорит он.

По словам специалиста, турист, который покупает тур за несколько тысяч евро в Хорватию, скорее всего найдет 700 гривен на сдачу теста в лаборатории. Туристы, которые путешествуют в период пандемии, понимают, что ситуация со сменой зон – прогнозируема, добавляет Андрей Демура.

Все туристы обычно читают СМИ и понимают серьезность ситуации, поэтому никто специально о смене "цвета" страны не сообщает, говорит РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель "Travel Professional Group".

Но добросовестный агент, который отправил туриста на отдых, напишет ему смс или же свяжется с ним по-другому. Параллельно туриста предупреждает и авиакомпания (чаще всего - письмом на электронную почту - ред.). В отношении Албании также несколько раз менялись правила – люди вылетали в "зеленую" зону, а возвращались уже из "красной". Черногория тоже переходила в красную зону", – рассказывает она.

Фото: Добросовестный агент сообщит туристу о смене "цвета зоны" страны (pixabay.com)

Как сдать тест после прибытия из "красной зоны"

По словам опрошенных РБК-Украина экспертов туристического рынка, проблем с тестированием туристов по прибытии в Украину из курортных стран сейчас нет. Результат приходит через сутки.

"Туроператоры, которые занимаются чартерными направлениями, имеют договоренности с мобильными лабораториями в аэропортах, где турист имеет возможность сдать тест и уехать домой, – говорит Александр Новиковский. – При этом он должен находиться на самоизоляции до получения результатов анализа на смартфон и автоматизации их в системе "Дій вдома".

Компенсируют ли туроператоры стоимость теста?

Туристам после отдыха в Хорватии придется сдавать тесты за свой счет или побыть дома 14 дней, объясняет Андрей Демура, директор "Аполло Тур". Оснований для компенсации стоимости анализов туркомпанией нет, считает он.

"Из каких средств компания должна отплачивать? Страховки от смены статуса зоны страны не существует", – говорит Андрей Демура.

"Ни при каких обстоятельствах – ни за счет туркомпании, ни за счет страховой, бесплатные тесты не предусмотрены. Наша компания TPG оплачивала тестирование для клиентов пакетных туров в Албанию и Черногорию, но это была акция в июле. Она обошлась нам дороже, чем реклама", – говорит Елена Бойко.

Фото: Страховки от смены статуса зоны страны не существует (pixabay.com)

Туроператор "Anex Tour" компенсирует своим туристам 799 гривен (неполную стоимость теста) при условии, что клиент предоставит справку из лаборатории о том, что соответствующее тестирование провели. Но такое предложение действует только для тех, кто заказал тур в Египет (в Хорватию туроператор путевки не продает).

Андрей Демура отмечает, что минимальная цена ПЦР-тестирования в аэропортах – от 990 гривен. В Борисполе работают четыре известные лаборатории, и турист может выбрать одну своему усмотрению. Лаборатории есть и в аэропортах в Харькове, Львове, Одессе, Запорожье.

"Прилетел из отпуска, к примеру, в субботу, сдал тест в аэропорту, а в воскресение в приложение уже загрузился результат. В этот день ты уже свободен, и в понедельник можешь идти на работу. В этом нет никакой проблемы, потому что приложение "Дій вдома" синхронизовано с Центром общественного здоровья Украины. Лаборатории направляют в ЦОЗ результаты и раз на 60 минут их загружают в приложение. То есть данные обновляются раз в час", – объясняет эксперт.

Если сделать тест в Хорватии

Решением Кабмина предусмотрено, что ПЦР-тест можно стать в стране пребывания в течение 48 часов перед вылетом. Это своего рода альтернативный вариант, которым могут воспользоваться украинцы. Если сдать тест на COVID-19 в стране, где вы отдыхаете, и она при этом находится в "красной" зоне, можно не сдавать тест в Украине после прибытия.

"Можно сдать в Хорватии и прилететь в Украину уже с готовым тестом. Главное, чтобы лаборатория была сертифицирована местной властью. Или прилететь в Киев и сдать тест, начиная от аэропорта и заканчивая любыми другими лабораториями", – говорит Андрей Демура.

По его словам, с готовыми результатами анализов на коронавирус украинские туристы уже возвращались из Болгарии – хотя тесты оттуда не требовались, их делали для других целей.

К слову, ПЦР-тесты в Хорватии делают в государственных лабораториях, и стоимость анализа составляет от 65 евро. Без предварительной записи расширенный ПЦР-тест можно сдать за 93 евро.

"На самом деле эти тесты никто не проверяет – наши пограничники не имеют доступа к базе сертифицированных хорватских лабораторий", – говорят в "Аполло-тур".

Тестирование на коронавирус в Хорватии не востребовано, замечает Елена Бойко.

Одна из возможных причин – стоимость тестов там намного выше. Также под вопросом межгосударственные договоренности о признании результатов лабораторий.

Фото: ПЦР-тесты в Хорватии делают в государственных лабораториях (pixabay.com)

Как разъясняет Государственная пограничная служба Украины, во время пересечения границы установка и активация мобильного приложения "Дій вдома" является обязательным, а воспользоваться результатами ПЦР-теста, сделанного за границей за последние 48 часов, можно уже после пересечения границы.

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