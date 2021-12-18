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Всплеск COVID накануне Рождества. В какие страны Европы не стоит планировать путешествие: список

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Суббота 18 декабря 2021 15:22
Всплеск COVID накануне Рождества. В какие страны Европы не стоит планировать путешествие: список Фото: Туристы в Париже (unsplash.com/dimitry-anikin)
Автор: Катерина Гончарова

В ECDC составили новый рейтинг государств с высоким уровнем заболеваемости

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости не советует путешествовать по Европе в преддверии Рождества. Франция, Португалия, Греция и Германия на данный момент входят в число стран, наиболее пострадавших от COVID, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"Всего за неделю до Рождества ситуация с COVID-19 остается невыгодной для всех, кто планирует поехать в большинство стран-членов Европейского союза", — сообщают в издании.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в свежем обновлении карт показывает, что большинство стран Европейского союза по-прежнему значительно страдают от COVID-19 и нового варианта "Омикрон".

"Принимая во внимание повышенный уровень заражения и распространение нового штамма коронавируса, ECDC настоятельно рекомендует всем воздерживаться от любых ненужных поездок в этот период", — говорится на сайте.

По данным ECDC, почти все страны ЕС/Шенгенской зоны в настоящее время отнесены к "темно-красной" зоне. Это означает, что за последние две недели в этих государствах зарегистрировано более 500 случаев заражения на 100 000 жителей, а уровень положительных результатов теста превышает 4%.

Куда опасно ехать. Страны ЕС, где больше всего новых заболевших COVID

Всплеск COVID накануне Рождества. В какие страны Европы не стоит планировать путешествие: список

Фото: Новое обновление карты ECDC по странам Европы - уровень заболеваемости COVID за две недели (скриншот с сайта schengenvisainfo.com)

Список стран, которые считаются наиболее пострадавшими от коронавируса на данный момент по расчетам ECDC, выглядит следующим образом:

  • Франция
  • Португалия
  • Греция
  • Германия
  • Ирландия
  • Бельгия
  • Нидерланды
  • Чехия
  • Польша
  • Словакия
  • Венгрия
  • Австрия
  • Словения
  • Лихтенштейн
  • Литва
  • Дания.

"Поездки в вышеупомянутые страны крайне не приветствуются, особенно для тех, кто не был вакцинирован", — подчеркивают на сайте.

Всплеск COVID накануне Рождества. В какие страны Европы не стоит планировать путешествие: список

Фото: В Греции - один из самых высоких уровней заболеваемости среди стран ЕС (unsplash.com/daan-huttinga)

Где ситуация с COVID не ухудшилась и куда можно ехать туристам

По данным ECDC, сегодня эпидемиологическая ситуация более-менее стабильна в таких странах Европы:

  1. Италия
  2. Испания
  3. Исландия
  4. Швеция
  5. Финляндия
  6. Болгария
  7. Латвия
  8. Мальта
  9. Эстония.

"Из всех стран ЕС/Шенгенской зоны лучшая ситуация на данный момент в Румынии. Два румынских региона - "зеленые", а остальные - "оранжевые". Первоначальные случаи заболевания новым штаммом "Омикрон" связывали с путешествиями в другие страны. Однако в настоящее время большинство случаев заражения в основном происходят внутри стран. Это значит, новый вариант распространяется также на местном и региональном уровнях", — отмечают в SchengenVisaInfo.com.

Напомним, МАУ сократила рейсы в Италию из-за новых ограничений.

Также из-за жестких требований популярный курортный остров остался без туристов.

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