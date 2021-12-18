Всплеск COVID накануне Рождества. В какие страны Европы не стоит планировать путешествие: список
В ECDC составили новый рейтинг государств с высоким уровнем заболеваемости
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости не советует путешествовать по Европе в преддверии Рождества. Франция, Португалия, Греция и Германия на данный момент входят в число стран, наиболее пострадавших от COVID, сообщает SchengenVisaInfo.com.
"Всего за неделю до Рождества ситуация с COVID-19 остается невыгодной для всех, кто планирует поехать в большинство стран-членов Европейского союза", — сообщают в издании.
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в свежем обновлении карт показывает, что большинство стран Европейского союза по-прежнему значительно страдают от COVID-19 и нового варианта "Омикрон".
"Принимая во внимание повышенный уровень заражения и распространение нового штамма коронавируса, ECDC настоятельно рекомендует всем воздерживаться от любых ненужных поездок в этот период", — говорится на сайте.
По данным ECDC, почти все страны ЕС/Шенгенской зоны в настоящее время отнесены к "темно-красной" зоне. Это означает, что за последние две недели в этих государствах зарегистрировано более 500 случаев заражения на 100 000 жителей, а уровень положительных результатов теста превышает 4%.
Куда опасно ехать. Страны ЕС, где больше всего новых заболевших COVID
Фото: Новое обновление карты ECDC по странам Европы - уровень заболеваемости COVID за две недели (скриншот с сайта schengenvisainfo.com)
Список стран, которые считаются наиболее пострадавшими от коронавируса на данный момент по расчетам ECDC, выглядит следующим образом:
- Франция
- Португалия
- Греция
- Германия
- Ирландия
- Бельгия
- Нидерланды
- Чехия
- Польша
- Словакия
- Венгрия
- Австрия
- Словения
- Лихтенштейн
- Литва
- Дания.
"Поездки в вышеупомянутые страны крайне не приветствуются, особенно для тех, кто не был вакцинирован", — подчеркивают на сайте.
Фото: В Греции - один из самых высоких уровней заболеваемости среди стран ЕС (unsplash.com/daan-huttinga)
Где ситуация с COVID не ухудшилась и куда можно ехать туристам
По данным ECDC, сегодня эпидемиологическая ситуация более-менее стабильна в таких странах Европы:
- Италия
- Испания
- Исландия
- Швеция
- Финляндия
- Болгария
- Латвия
- Мальта
- Эстония.
"Из всех стран ЕС/Шенгенской зоны лучшая ситуация на данный момент в Румынии. Два румынских региона - "зеленые", а остальные - "оранжевые". Первоначальные случаи заболевания новым штаммом "Омикрон" связывали с путешествиями в другие страны. Однако в настоящее время большинство случаев заражения в основном происходят внутри стран. Это значит, новый вариант распространяется также на местном и региональном уровнях", — отмечают в SchengenVisaInfo.com.
Напомним, МАУ сократила рейсы в Италию из-за новых ограничений.
Также из-за жестких требований популярный курортный остров остался без туристов.