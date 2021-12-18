Сплеск COVID напередодні Різдва. В які країни Європи не варто планувати подорож: список
В ECDC склали новий рейтинг держав з високим рівнем захворюваності
Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності не радить подорожувати Європою напередодні Різдва. Франція, Португалія, Греція і Німеччина на цей момент входять до числа країн, найбільш постраждалих від COVID, повідомляє SchengenVisaInfo.com.
"Всього за тиждень до Різдва ситуація з COVID-19 залишається невигідною для всіх, хто планує поїхати в більшість країн-членів Європейського Союзу", - повідомляють у виданні.
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) у свіжому оновленні карт показує, що більшість країн Європейського Союзу, як і раніше, значно страждають від COVID-19 і нового варіанту "Омікрон".
"Беручи до уваги підвищений рівень зараження і поширення нового штаму коронавірусу, ECDC настійно рекомендує всім утримуватися від будь-яких непотрібних поїздок у цей період", - йдеться на сайті.
За даними ECDC, майже всі країни ЄС/Шенгенської зони у цей час віднесені до "темно-червоної" зони. Це означає, що за останні два тижні в цих державах зареєстровано понад 500 випадків зараження на 100 000 жителів, а рівень позитивних результатів тесту перевищує 4%.
Куди небезпечно їхати. Країни ЄС, де найбільше нових хворих COVID
Фото: Нове оновлення карти ECDC по країнах Європи - рівень захворюваності COVID за два тижні (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)
Список країн, які вважаються найбільш постраждалими від коронавірусу на цей час за розрахунками ECDC, виглядає наступним чином:
- Франція
- Португалія
- Греція
- Німеччина
- Ірландія
- Бельгія
- Нідерланди
- Чехія
- Польща
- Словаччина
- Угорщина
- Австрія
- Словенія
- Ліхтенштейн
- Литва
- Данія.
"Поїздки у вищезгадані країни вкрай не вітаються, особливо для тих, хто не був вакцинований", — підкреслюють на сайті.
Фото: У Греції - один з найвищих рівнів захворюваності серед країн ЄС (unsplash.com/daan-huttinga)
Де ситуація з COVID не погіршилася та куди можна їхати туристам
За даними ECDC, сьогодні епідеміологічна ситуація більш-менш стабільна в таких країнах Європи:
- Італія
- Іспанія
- Ісландія
- Швеція
- Фінляндія
- Болгарія
- Латвія
- Мальта
- Естонія.
"З усіх країн ЄС/Шенгенської зони найкраща ситуація на цю мить в Румунії. Два румунські регіони - "зелені", а решта - "помаранчеві". Початкові випадки захворювання новим штамом "Омікрон" пов'язували з подорожами в інші країни. Однак тепер більшість випадків зараження в основному відбуваються всередині країн. Це означає, новий варіант поширюється також на місцевому та регіональному рівнях", - зазначають у SchengenVisaInfo.com.
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Також через жорсткі вимоги популярний курортний острів залишився без туристів.