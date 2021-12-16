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Всего 45 иностранцев. Из-за жестких требований популярный курортный остров остался без туристов

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Четверг 16 декабря 2021 16:19
Всего 45 иностранцев. Из-за жестких требований популярный курортный остров остался без туристов Фото: Бали, Индонезия (unsplash.com/jeremy-bishop)
Автор: Евгения Тугушева

Чтобы попасть на Бали, туристы сталкиваются со множеством сложных правил, поэтому в страну пока едет мало гостей

В 2021 году популярный у туристов со всего мира курортный остров Бали в Индонезии принял всего 45 иностранных туристов, несмотря на то, что страна снова открылась для иностранных гостей, сообщает CNN Travel.

Такая низкое число туристов было недавно зафиксировано Центральным статистическим бюро Бали: считали количество гостей, которые прибывали в период с января по октябрь 2021 года.

Низкий турпоток предположительно связан со строгими мерами пограничного контроля.

В 2019 году на Бали было зафиксировано 6,2 международных прибытий, а в 2020 — 1,05 миллиона.

“Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали”, — сказал Ньоман Геде Гунадика, глава отдела туризма провинции Бали.

Поскольку международный аэропорт острова Нгурах-Рай в Денпасаре почти весь год закрыт и открылся для международных рейсов только 14 октября, почти все туристы приехали на остров Бали на частных яхтах.

До этого времени из аэропорта выполнялись только внутренние рейсы, в основном из столицы Индонезии Джакарты.

Теперь, чтобы приехать на Бали, иностранные туристы должны соблюдать строгие правила въезда в связи с коронавирусом.

Какие правила въезда на Бали для иностранцев

Для въезда на Бали нужны следующие документы:

  • получить бизнес-визу (стоимостью 300 долларов США, в настоящее время туристических виз нет);
  • пройти несколько ПЦР-тестов;
  • приобрести специальную медицинскую страховку;
  • полный курс вакцинации от Covid.

Кроме того, стоимость авиаперелета на Бали сейчас выше, чем обычно. Это объясняется отсутствием прямых рейсов.

На Бали для всех даже полностью вакцинированных людей вводят 10-дневный карантин. Первоначально каратнин был короче, но из-за распространения нового варианта "Омикрон" карантин продлили.

Всего 45 иностранцев. Из-за жестких требований популярный курортный остров остался без туристов

Фото: Из-за жестких требований остров Бали остался без туристов (unsplash.com/alfiano-sutianto)

Такая политика на Бали в отношении иностранных посетителей определяется центральным правительством Джакарты, а не местными властями на острове, пишет CNN Travel.

“При всех этих препятствиях нам трудно ожидать, что на Бали приедут иностранные туристы”, — говорит Рэй Сурявиджая, глава индонезийской ассоциации отелей и ресторанов района Бадунг на Бали.

Также он высказал надежду на улучшение ситуации с туризмом в 2022 году и добавил, что заполняемость отелей на Бали сейчас составляет около 35%.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 января в Доминикане изменены правила въезда для туристов.

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