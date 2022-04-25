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Вслед за Wizz Air. Крупнейший лоукостер Европы планирует возобновить полеты в Украину

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 17:44
Вслед за Wizz Air. Крупнейший лоукостер Европы планирует возобновить полеты в Украину Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У Ryanair появились рейсы из аэропорта "Борисполь" в четыре европейских города

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Ожидается, что первые рейсы из Украины отправятся 30-31 октября 2022 года. В компании планируют, что первые самолеты компании вылетят из столичного аэропорта "Борисполь" в Вену (Австрия), Рим, Милан (Бергамо, Италия) а также Барселону (Испания).

В то же время данных о запланированных рейсах из других украинских городов на сайте пока нет. Предварительно имеющиеся в системе бронирования рейсы запланированы до конца этого года. Также есть возможность купить билеты и на 2023 год.

Вслед за Wizz Air. Крупнейший лоукостер Европы планирует возобновить полеты в Украину

Фото: Билеты на рейсы Ryanair из Украины появились в анонсах компании (скриншот с сайта ryanair.com)

Ранее гендиректор популярного лоукостера Майкл О'лири заявил, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину" после вторжения России, как только это станет безопасно.

Отметим, на прошлой неделе первой среди авиакомпаний Wizz Air внесла украинские аэропорты в систему бронирования авиабилетов.

В отдельной публикации мы объясняли, стоит ли покупать билеты на рейсы этой компании до завершения войны в Украине.

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