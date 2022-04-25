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Слідом за Wizz Air. Найбільший лоукостер Європи планує відновити польоти в Україну

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Понеділок 25 квітня 2022 17:44
Слідом за Wizz Air. Найбільший лоукостер Європи планує відновити польоти в Україну Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У Ryanair з'явилися рейси з аеропорту "Бориспіль" до чотирьох європейських міст

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair планує відновити польоти з України восени цього року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

Очікується, що перші рейси з України вирушать 30-31 жовтня 2022 року. В компанії планують, що перші літаки компанії вилетять зі столичного аеропорту "Бориспіль" до Відня (Австрія), Риму, Мілана (Бергамо, Італія) а також Барселони (Іспанія).

Водночас даних щодо запланованих рейсів з інших українських міст на сайті поки немає. Попередньо наявні в системі бронювання рейси заплановані до кінця цього року. Також є можливість купити квитки й на 2023 рік.

Слідом за Wizz Air. Найбільший лоукостер Європи планує відновити польоти в Україну

Фото: Квитки на рейси Ryanair з України з'явилися у анонсах компанії (скріншот з сайту ryanair.com)

Раніше гендиректор популярного лоукостера Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну" після вторгнення Росії, як тільки це стане безпечно.

Відзначимо, минулого тижня першою серед авіакомпаній Wizz Air внесла українські аеропорти до системи бронювання авіаквитків.

У окремій публікації ми пояснювали, чи варто купувати квитки на рейси цієї компанії до завершення війни в Україні.

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