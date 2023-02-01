Всі категорії. Країна ЄС продовжила дію водійських прав українців на 3 роки

Влада Норвегії внесла зміни до правил видачі водійських посвідчень, щоб продовжити визнання документів водіїв із України до 3 років.

Нещодавно уряд країни заявив, що визнаватимуться всі категорії прав водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У квітні 2022 року норвезька влада продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, із 3 до 12 місяців.

Відтоді багато українських біженців влаштувалися в Норвегії, значна частина з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в країні. Якщо правила не будуть змінені, українці втратять право на керування.

"Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, доки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи прав водія, а не тільки для легкових автомобілів", – сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

Відзначається, що українські біженці, які мають права на керування вантажівками та автобусами, можуть бути корисними в норвезькому суспільстві.

В уряді заявили, що вимога мати дійсні фізичні права водія зі своєї країни залишається чинною, щоб отримати дозвіл на отримання прав водія в Норвегії. При цьому заміна прав водія здійснюється відповідно до стандартних європейських правил визнання українських прав водія.

Фото: Реєстрація українців у Норвегії (gettyimages.com)

Міністр зазначив, що в уряді розглядатимуть подальші можливі зміни для біженців, включаючи можливість видачі норвезьких прав водія та професійних прав водія.

У грудні 2022 року Норвезька адміністрація доріг загального користування оголосила, що має намір реалізувати запропоновані зміни з 1 лютого цього року.

Минулого тижня Норвегія також повідомила, що тимчасову схему колективного захисту для біженців із України буде продовжено на рік.

Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель додала, що оскільки ситуація в Україні все ще складна, Норвегія запропонує українцям тимчасовий колективний захист із подальшим перебуванням у країні.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії готуються обмежити термін підтримки українців.