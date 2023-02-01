Все категории. Страна ЕС продлила действие водительских прав украинцев на 3 года

Власти Норвегии внесли изменения в правила выдачи водительских удостоверений, чтобы продлить признание документов водителей из Украины до 3 лет.

Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с 3 до 12 месяцев.

С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в стране. Если правила не будут изменены, украинцы лишатся права на управление.

"Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегии, пока действует коллективная защита. Кроме того, должны быть признаны все классы водительских прав, а не только для легковых автомобилей", – сказал министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

Отмечается, что украинские беженцы, имеющие права на управление грузовиками и автобусами, могут быть полезны в норвежском обществе.

В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические права водителя из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.

Фото: Регистрация украинцев в Норвегии (gettyimages.com)

Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.

В декабре 2022 года Норвежская администрация дорог общего пользования объявила, что намерена реализовать предложенные изменения с 1 февраля этого года.

На прошлой неделе Норвегия также сообщила, что временная схема коллективной защиты для беженцев из Украины будет продлена на год.

Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель добавила, что, поскольку ситуация в Украине все еще сложная, Норвегия предложит украинцам временную коллективную защиту с последующим пребыванием в стране.

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