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Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 12:44
Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой Фото: Аэропорт в Стамбуле (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тем, кто оказался на момент вторжения России в другой стране, дают убежище и предлагают помощь

Тысячи украинских туристов застряли за рубежом из-за закрытия воздушного пространства Украины вследствие нападения России.

Как сообщает TRAVEL РБК-Украина, гражданам , которые остались в других странах, предлагают несколько вариантов: как вернуться или переждать некоторое время за границей.

Советы Министерства иностранных дел: оставаться в другой стране

Вчера Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации украинцам, которые вынужденно остаются за границей из-за закрытия украинского неба.

"В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, которые находятся за рубежом, оставаться в местах временного проживания, следить за дальнейшим развитием событий, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua) и поддерживать связь с соответствующими посольствами/консульствами Украины для дальнейших инструкций", - говорится в сообщении.

Контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.

Это обращение также публикуют на официальных страницах посольств Украины в разных странах.

Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домойФото: Туристам советуют временно оставаться в странах пребывания (gettyimages.com)

Мининфраструктуры: туристов смогут эвакуировать через Польшу

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил "Интерфакс-Украина", что ведомство договорилось с Польшей об эвакуации через ее территорию украинских граждан, которые остались за рубежом, пишет "Европейская правда".

По данным издания, только у туроператора AZUR за рубежом остаются 12,42 тысячи туристов.

Больше всего – в Египте (8,45 тысяч человек) и Доминикане (1933 людей). Также по несколько сотен туристов "застряли" в других курортных странах: Занзибаре, Мальдивах, Мексике, Турции, на Кубе.

В ближайшие 10-14 дней из Египта планирует эвакуировать около 3 тысяч человек авиакомпания Bees Airline.

Министерство инфраструктуры продолжает подсчеты граждан, которые будут нуждаться в возвращении на родину.

Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой

Фото: Туристы в Хургаде (unsplash.com/adrian-dascal)

Египет: все отели бесплатно продолжат размещение и питание украинцев

Вчера египетские отели получили письма из Египетской ассоциации гостиниц и Министерства туризма и древностей Египта о том, чтобы бесплатно продлить размещение украинских гостей в связи с российским вторжением в Украину, о чем сообщило Посольство Украины в Египте на странице в Facebook.

У специалиста по подбору туров Марины Казаковой в Египте находятся 8 туристов.

"Они бесплатно остаются в своем отеле и своих номерах до момента, пока не появится возможность их вывезти", - рассказала она РБК-Украина.

В соцсетях туристы в Египте подтверждают, что их оставили в отелях после окончания путевок и кормят.

Некоторые объекты в Египте предлагают приютить украинцев на определенный срок.

"В связи с нынешними условиями в Украине и закрытием аэропортов в Украине, есть возможность на бесплатное размещение и проживание семьи в комплексе "Нур плаза" без платы за проживание в Хургаде. Пока ситуация не стабилизируется и они снова вернутся в свою страну", - говорится в одном из таких объявлений.

Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой

Фото: Тысячи украинских туристов останутся в отелях Египта бесплатно (unsplash.com/branden-leighty)

Предлагают помочь с проживанием и местные жители.

"У меня есть еще одна красивая меблированная квартира. Я рад предоставить ее в распоряжение Посольства Украины в Египте для размещения некоторых украинских туристов, которые сейчас находятся в Египте", - написал Gamal Ezzeldin Ayad о жилье в Каире.

"Ждем цивилизованный групповой вывоз" - туристы

Одна из туристок, которые "застряли" за границей - Марина Казакова. Также в других странах находятся еще 8 ее клиентов.

"Застряла в Париже. Должна была сегодня по плану вылетать. Связалась с консульством, жду информацию по вывозным рейсам. Пришлось на несколько суток продлевать проживание за свой счет", - рассказала она.

По ее словам, она находится во Франции в рабочей поездке. Часть ее коллег из туристического бизнеса вчера вылетели в Будепешт и Краков, а оттуда уже будут добираться домой.

Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой

Фото: Туристы в соцсетях просят о помощи (скриншот РБК-Украина)


"Застряли" туристы и в других локациях – например, самостоятельные путешественники в Турции и ОАЭ. Из-за отмены рейсов они ищут советов, как добраться в Украину или найти доступное размещение в стране пребывания.

Между тем, в соцсетях появились посты поддержки, где предлагают разместить украинцев: в Стамбуле, Каппадокии, Азербайджане, Грузии (Гудаури).

Тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой

Фото: Туристам предлагают помощь за рубежом (скриншот РБК-Украина)

"Военное положение - это форс-мажор, который ограничивает ответственность туроператора"

Туристам, оставшимся за границей в рамках пакетных туров, дал советы специалист по туризму Максим Шахалов на странице в Facebook.

"Из-за закрытого неба туроператоры не могут вернуть вас в Украину, а некоторые туроператоры решили временно приостановить свою операционную деятельность. Военное положение - это форс-мажор, который ограничивает ответственность тур оператора", - объясняет он ситуацию с точки зрения туристической компании.

Он рекомендует туристам принять следующие меры в первую очередь:

1. Обратиться к отельному гиду за разъяснениями, продлят ли ваше проживание платно/бесплатно в случае отмены рейса.

2. Искать самостоятельно жилье в ближайшее время уже сейчас.

3. Покупать самостоятельно билеты ближе к Украине (Польша, Венгрия) и возвращаться по земле,

4. Перелетать туда, где дешевле жить до нормализации ситуации (например, в Турцию).

Обязательно зарегистрироваться в системе "Друг".

Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.

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