"Все рейсы заполнены". Украина вошла в топ самых популярных направлений у туристов из Катара

Летом к нам едут путешественники из целого ряда восточных стран

В летние месяцы украинцы наблюдают на улицах больших городов множество туристов из Саудовской Аравии. Впрочем, это далеко не единственная страна Арабского залива, из которых в этом сезоне в нашу страну активно едут туристы.

Прямые перелеты из Киева в Доху (самый большой город, культурный центр и столица арабского эмирата Катар - ред.) авиакомпания Qatar Airways возобновила еще в конце 2020 года после начала пандемии. Но именно в летний период 2021-го Катар стал еще одной страной, туристы которой активно интересуются поездками в нашу страну.

Так, по данным ближневосточного издания The Peninsula, Украина наряду с Турцией и Россией вошла в топ самых популярных направлений для отдыха катарских туристов в течение последних месяцев.

Украина - в списке популярных направлений для туристов из Катара

Пандемия COVID серьезно ограничила возможности для путешествий, а когда мир постепенно открывается для туризма, многие стремятся побывать в новых странах, куда раньше еще не ездили, пишет издание.

Фото: Киев - один из популярніх городов для арабских туристов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Немало путешественников из Катара, как и из других стран, стали чаще путешествовать после открытия границ ряда стран и активно исследуют новые направления, сообщается в публикации.

В The Pelinsula уточняют, что во время праздника Курбан-байрам пассажиропоток значительно вырос, а это в свою очередь привело к увеличению количества рейсов к большинству туристических локаций.

"По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост потока туристов на 200%. В праздничный период множество катарцев побывали в Турции, Украине и России", — говорит отраслевой эксперт и операционный менеджер одной из туристических организаций Катара Ирфан Омер.

Фото: Вопреки подорожанию авиаперелетов из Катара, спрос на путешествия не снижается, констатируют эксперты рынка (uk.wikipedia.org)

"Знаменитый город Стамбул остается главным фаворитом по посещениям туристов Турции. Анталия, Бодрум и Трабзон также привлекают катарцев. Аналогичным образом, в Украине, особенно в Киеве, также наблюдается рост посетителей из Катара", — отмечают в статье.

Журналисты издания опросили спикеров туристической сферы, и те отметили, что повышение цен на авиабилеты не остановило популярность поездок. Даже несмотря на то, что цены на билеты для туристов из Катара выросли в среднем в два раза.

"Количество рейсов из Дохи в Турцию увеличилось, и все они были заполнены. Некоторые самолеты меньшего размера модернизировали специально для того, чтобы удовлетворить спрос" — пояснил Ирфан Омер.

Специально к летнему сезону страны-члены Европейского союза недавно согласовали план открытия своих границ для вакцинированных путешественников и стран, которые успешно справились с пандемией COVID-19.

Фото: Много туристов из арабских стран едут в крупные украинские города (Getty Images)

В Европе недавно объявили, что разрешат вакцинированным путешественникам из Катара беспрепятственно ехать в страны ЕС. Граждане и жители Катара не обязаны проходить карантин в этих странах, если они полностью вакцинированы. Греция, Франция, Швейцария, Испания и Германия одними из первых начали упрощать правила въезда. Такое же решение ожидается и от других стран ЕС, уточняют в издании.

Туристы из стран Персидского залива в Украине

Есть несколько причин, почему к нам массово едут арабские туристы этим летом. Одна из них - либерализация визового режима со странами Персидского залива и запуск прямых авиарейсов из Королевства Саудовской Аравии и ряда других стран, сообщала ранее РБК-Украина глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

Первый такой самолет из Эр-Рияда приземлился в Международном аэропорту Борисполь 11 июня 2021 года. Сейчас рейсы из Эр-Рияда в Киев курсируют ежедневно, а в июле состоялся также запуск самолетов из Эр-Рияда во Львов и из Джидды в Киев.

К слову, совсем недавно украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на запуск чартерных рейсов из Киева в Бахрейн. Самолеты с туристами смогут летать дважды в неделю с 1 августа до 31 октября.

Гостей из стран Персидской затоки, по мнению туристических экспертов, в Украине привлекает комфортная погода летом, большие города-мегаполисы, природные тихие и живописные локации а также шоппинг в крупных торговых центрах.

Напомним, ранее мы писали, что Саудовская Аравия открывается для вакцинированных туристов.

Тем временем страны Персидского залива остаются для многих украинцев неизведанными территориями. Мы писали, чем эти государства могут быть интересны нашим туристам.