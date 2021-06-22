Сотни пассажиров в день: туристы из Саудовской Аравии массово едут отдыхать в Украину

Больше всего саудовцев заметили в Киеве и Буковеле

Вторую неделю жители украинских городов наблюдают появление туристов с Ближнего Востока – целые семьи с женщинами в хиджабах гуляют по улицам и торговым центрам, отдыхают в туристических локациях Киева, Львова, Буковеля.

Эксперты отмечают: новый туристический "бум" начался с запуском прямых рейсов в Украину из Саудовской Аравии. Что известно об отдыхе саудовцев в Украине в июне и чем их привлекает наша страна – в материале.

"Украина получила тысячи самых богатых туристов мира"

С саудовским туристами Украине крупно повезло, считает заместитель главы Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук. Своим мнением он поделился с изданием НВ.Бизнес.

Эксперт объяснил: местная авиакомпания-лоукостер Flynas с 11 июня начала выполнять рейсы в Украину. Первые пассажиры прибыли в Киев, потом добавились полетные программы во Львов и Одессу. При этом билеты на рейс не из дешевых – саудовцы платят от 580 долларов, чтобы прилететь в Киев, и от 745 долларов, чтобы увидеть Львов.

Фото: Большинство саудовцев приезжают семьями (hmarochos.kiev.ua)

"Однако 164 кресла с саудовскими туристами заполняются почти под завязку. Авиарейсы из Саудовской Аравии сегодня единственные, где подавляющее большинство их пассажиров едут отдыхать именно в Украину, а не наоборот", - отметил специалист.

Туристы из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара - одни из самых желанных во всех странах Европы. Они тратят много денег на отдыхе, размещаются в гостиницах уровня 4 и 5 звезд, приезжают целыми семьями. За этих туристов идет нешуточная борьба - страны Евросоюза вкладывают немалые средства в рекламные кампании, добавляет он.

"Украина же фактически не потратила ни копейки на рекламу в Саудовской Аравии и получила тысячи самых богатых туристов мира. Саудовцев в Европу в связи с пандемией пока не пускают. Поэтому к привычным магазинам Лондона и Парижа им пока нельзя. А ближайшей европейской альтернативой, где можно пересидеть жару и сделать хороший шопинг, оказалась как раз Украина", - объясняет туристический "бум" Владимиир Царук.

Фото: Туристы приехали на отдых и шопинг (hmarochos.kiev.ua)

Пятизвездочные отели забронированы на все лето

Дорогие бутики впервые за два года едва успевают обслуживать иностранных клиентов, а некоторые столичные отели категории 5 звезд забронированы на все лето, начиная с июля, пишет блогер Сергей Наумович.

Причина такого спроса – "нашествие" саудовских туристов, объясняет он. Такая же ситуация и в других регионах. По его информации, до 70% постояльцев в отелях Буковеля сейчас – иностранцы.

"В основном - туристы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта. Для этих стран открыт въезд в Украину и без визы, и без вакцины. Прилетают в основном семьями, и в основном в Киев прямыми рейсами, берут автомобили на прокат и отправляются на запад страны. Арендодатели автомобилей, гостиничных номеров и домов в приятном шоке", - пишет он на странице в Facebook.

Фото: Саудовские туристы в Буковеле (facebook.com/sergonaumovich)

"Глядя на иностранных туристов в Буковеле, кажется, что они ценят природу Карпат даже больше, чем украинцы. Лично я видел, как многие гости из южных стран делают видеозаписи всего вокруг, ведут прямые трансляции в Snapchat: подъемник, горы, брусчатка, интерьеры ресторанов, горы, лес, небо, горная река", - пишет Наумович.

Он узнал, что популярный маршрут иностранных гостей выглядит обычно так: Киев - Львов - Буковель - Киев.

"Но гости из Дубая рассказывали, что они бывали и на Синевире, и в Косино (термальные воды), и в Ивано-Франковске, и в Луцке, и во Львове. В планах — Тернополь и пещеры региона, гость из ОАЭ прям в предвкушении поездки туда", - отметил блогер.

Иностранные туристы пожаловались ему на двойное меню: для местных и для иностранцев. На разных столах — разные QR-коды и администратор приглашает иностранцев на соответствующий.

Фото: Саудовцы стараются посетить красивые локации Карпат (facebook.com/sergonaumovich)

"Заведениям питания пора вводить халяль"

"Ответ на вопрос, почему у нас в последнее время куча арабских туристов. По данным нашего портала, со стартом прямого рейса визитеры сайта из СА с 20 места перешли на второе. Каждый день в Киев прибывает 200-300 туристов из этой страны. Заведениям питания пора вводить халяль", - написал на странице в Facebook глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко.

Страны Персидского Залива могут стать перспективным направлением для развития туристических потоков в Украину отметила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Сочетание "зеленого", горного, культурного и гастрономического туризма - это то, что может заинтересовать путешественников из стран Ближнего и Среднего Востока", - сообщила она.

Фото: Украине стоит позаботиться о комфортном отдыхе туристов с другой культурой (hmarochos.kiev.ua)

Для туристов из Саудовской Аравии важно обеспечить комфортное пребывание – от организации зон паспортного контроля в аэропортах для женщин до безопасного трансфера, до организации семейных развлечений и формирования меню "халяль" в принимающих объектах, отметила Олеськив.

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