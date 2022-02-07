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Не время списывать: во Франции пассажирский самолет превратят в гостиницу

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Понедельник 07 февраля 2022 18:10
Не время списывать: во Франции пассажирский самолет превратят в гостиницу Фото: Самолет Airbus A380 во Франции превратят в отель (daniel-eledut)
Автор: Евгения Тугушева

Цены за проживание в отеле на окраине французского аэропорта Тулуза еще не объявлены

Бывший инженер Airbus Фредерик Делез, проработавший в компании 15 лет, решил сохранить самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 от утилизации и превратить его в отель с ресторанным комплексом, сообщает Aerotime.aero.

Списанный авиалайнер хотят установить на окраине французского аэропорта Тулуза, где расположен завод по производству самолетов Airbus и большой выставочный комплекс.

В будущей гостинице будет 31 номер, в том числе два люкса. В фюзеляже будут предлагаться три типа номеров: стандартные двухместные, люксы для трех или четырех человек и люксы. Сьюты станут изюминкой отеля. Один в носовой части будет иметь выход в кабину пилотов, второй в хвосте будет занимать сразу два этажа.

Также построят ресторан на 60 мест с террасой, откуда будет открываться панорама на самый большой пассажирский самолет.

Авиалайнер хотят установить на окраине аэропорта Тулузы, где расположен завод по производству самолетов Airbus. Цены на этот необычный отель еще не объявлены. Однако известно, что его планируют открыть в 2024 году.

Почему списывают самолеты Airbus A380

Десять лет назад самолеты A380 были символом роскоши и комфорта на дальних перелетах. Двухпалубные авиалайнеры с пассажирскими палубами могли перевозить до 853 пассажиров. Однако авиакомпании уменьшали их вместимость, чтобы разместить в салоне каюты первого класса.

Но со временем их размеры по себестоимости перевозки стали проигрывать по себестоимости перевозки более современным самолетам с двумя двигателями.

Напомним, ранее мы писали, что туристов приглашают в отель, где снимали "Грязные танцы".

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