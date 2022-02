Не время списывать: во Франции пассажирский самолет превратят в гостиницу

Цены за проживание в отеле на окраине французского аэропорта Тулуза еще не объявлены

Бывший инженер Airbus Фредерик Делез, проработавший в компании 15 лет, решил сохранить самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 от утилизации и превратить его в отель с ресторанным комплексом, сообщает Aerotime.aero.

Списанный авиалайнер хотят установить на окраине французского аэропорта Тулуза, где расположен завод по производству самолетов Airbus и большой выставочный комплекс.

В будущей гостинице будет 31 номер, в том числе два люкса. В фюзеляже будут предлагаться три типа номеров: стандартные двухместные, люксы для трех или четырех человек и люксы. Сьюты станут изюминкой отеля. Один в носовой части будет иметь выход в кабину пилотов, второй в хвосте будет занимать сразу два этажа.

Также построят ресторан на 60 мест с террасой, откуда будет открываться панорама на самый большой пассажирский самолет.

An Airbus A380 Gets a New Life as a Luxury Hotel in Toulouse, for Aviation Enthusiasts https://t.co/jGcLqCRA3F pic.twitter.com/jefsQ9L9jc