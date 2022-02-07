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Не час списувати: у Франції пасажирський літак перетворять на готель

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Понеділок 07 лютого 2022 18:10
Не час списувати: у Франції пасажирський літак перетворять на готель Фото: Літак Airbus A380 у Франції перетворять на готель (daniel-eledut)
Автор: Євгенія Тугушева

Ціни за проживання в готелі на околиці французького аеропорту Тулуза ще неоголошені

Колишній інженер Airbus Фредерік Делез, який пропрацював у компанії 15 років, вирішив зберегти найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 від утилізації та перетворити його на готель із ресторанним комплексом, повідомляє Aerotime.aero.

Списаний авіалайнер хочуть встановити на околиці французького аеропорту Тулуза, де розташований завод з виробництва літаків Airbus та великий виставковий комплекс.

У майбутньому готелі буде 31 номер, у тому числі два люкси. У фюзеляжі будуть три типи номерів: стандартні двомісні, люкси для трьох або чотирьох осіб та люкси. Сьюти стануть родзинкою готелю. Один у носовій частині матиме вихід у кабіну пілотів, другий у хвості займатиме одразу два поверхи.

Також збудують ресторан на 60 місць з терасою, звідки відкриватиметься панорама на найбільший пасажирський літак.

Авіалайнер хочуть встановити на околиці аеропорту Тулузи, де розташований завод із виробництва літаків Airbus. Ціни на цей незвичайний готель ще неоголошені. Проте відомо, що його планують відкрити 2024 року.

Чому списують літаки Airbus A380

Десять років тому літаки A380 були символом розкоші та комфорту на далеких перельотах. Двопалубні авіалайнери з пасажирськими палубами могли перевозити до 853 пасажирів. Проте авіакомпанії зменшували їхню місткість, щоб розмістити в салоні каюти першого класу.

Але згодом їх розміри за собівартістю перевезення стали програвати за собівартістю перевезення сучаснішим літакам із двома двигунами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристів запрошують до готелю, де знімали "Брудні танці".

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