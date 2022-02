Не час списувати: у Франції пасажирський літак перетворять на готель

Ціни за проживання в готелі на околиці французького аеропорту Тулуза ще неоголошені

Колишній інженер Airbus Фредерік Делез, який пропрацював у компанії 15 років, вирішив зберегти найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 від утилізації та перетворити його на готель із ресторанним комплексом, повідомляє Aerotime.aero.

Списаний авіалайнер хочуть встановити на околиці французького аеропорту Тулуза, де розташований завод з виробництва літаків Airbus та великий виставковий комплекс.

У майбутньому готелі буде 31 номер, у тому числі два люкси. У фюзеляжі будуть три типи номерів: стандартні двомісні, люкси для трьох або чотирьох осіб та люкси. Сьюти стануть родзинкою готелю. Один у носовій частині матиме вихід у кабіну пілотів, другий у хвості займатиме одразу два поверхи.

Також збудують ресторан на 60 місць з терасою, звідки відкриватиметься панорама на найбільший пасажирський літак.

