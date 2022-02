В атмосфере легендарного фильма. Туристов приглашают в отель, где снимали "Грязные танцы"

В течение 2022 года все желающие могут приобрести специальный двухдневный тур с посещением знаменитой локации

Всем поклонникам культовой американской мелодрамы "Грязные танцы" 1987 года с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях предлагают провести тематические выходные в отеле Mountain Lake Lodge в штате Вирджиния, где был снят фильм. Об этом сообщает Travelandleisure.com.

В отель приглашают в рамках проведения танцевального конкурса "Настоящие грязные танцы" и премьеры нового фильма компании Fox, премьера которого состоится 1 февраля. В четырехнедельном мероприятии участвуют танцоры, которые повторят самые запоминающиеся танцевальные сцены фильма, соревнуясь за звание победителей "Бэби" и "Джонни".

Фото: Отель Mountain Lake Lodge в Вирджинии (facebook.com/MountainLakeLodge)

Для гостей организуют уроки танцев, танцевальные конкурсы, викторины и показы фильма, а также предлагают арендовать номер главных героев фильма.

В этом году программа запланирована на период с 29 апреля по 1 мая, с 24 по 26 июня, с 29 по 31 июля, с 26 по 28 августа, с 16 по 18 сентября и с 28 по 30 октября.

Фото: Отель Mountain Lake Lodge в Вирджинии (facebook.com/MountainLakeLodge)

Кроме этого, все туристы в течение 2022 года могут приобрести специальный двухдневный кинотур Kellerman's Film Package, который включает приветственный коктейль, подарочный пакет Kellerman, просмотр фильма и кредит на обед в размере 200 долларов.

Увидеть знакомые сцены и декорации в культовом отеле

Также к 35-летию фильма с 4 по 6 марта на курорте пройдут выходные Kellerman's Paint & Sip Weekend с бесплатным мероприятием для тех, кто забронировал кинотур.

"Мы рады, что наша аудитория знает, что Mountain Lake Lodge — это настоящее место с богатой историей, которое предлагает сегодняшним гостям особый опыт, независимо от того, являются ли они поклонниками "Грязных танцев" или туристами, которые хотят расслабиться", — говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора Mountain Lake Lodge Хайди Стоун.

"Зрители будут рады увидеть знакомые сцены и декорации в этом культовом отеле в Вирджинии, а также наблюдать, как их любимые звезды переживают одни из самых запоминающихся моментов из фильма", - добавила Рита МакКленни, директор туристической компании Virginia Tourism Corporation.

Также среди достопримечательностей курорта — центральный зал с камином, ресторан Harvest и патио, где Джонни и Бэби впервые увидели друг друга, беседка для уроков сальсы и домик Бэби. Лоджиа Blue Ridge Mountains, расположенна на территории природного заповедника и птичьего заповедника площадью 2600 акров, имеет историю, которая восходит к фильму, а первое здание было построено в 1851 году.

Стоимость размещения в двухместном номере в выходные дни составляет від 205 долларов сутки.

Когда был снят фильм "Грязные танцы"

Фильм "Грязные танцы" (англ. Dirty Dancing) — американская мелодрама 1987 года с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей, повествующая о знакомстве двух молодых людей из разных социальных слоев.

Картина изначально задумывалась как малобюджетная, но позже стала одной из наиболее кассовых в прокате, собрав более 170 миллионов долларов в год выхода на экраны. По состоянию на 2009 год, фильм заработал 214 миллионов долларов по всему миру, став первым фильмом для домашнего просмотра, копии которого купили в общем количестве около полумиллиона.

Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция (I've Had) The Time of My Life получила "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня", а также премию "Грэмми" за лучший дуэт.

Напомним, ранее мы писали, что поместье 16 века из фильма "Дом Гуччи" можно арендовать на одну ночь.