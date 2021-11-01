Торнадо, шторм и наводнения: туристов предупредили о грозных явлениях на курортах Турции и Египта

Побережья накроют дожди и шквальный ветер

На самых популярных среди украинцев курортах Турции и Египта резко ухудшается погода. Туристов предупредили об опасных явлениях: грозах, штормах и наводнении.

Важное предупреждение опубликовали метеорологи Турции по региону Анталия и побережье Эгейского моря. Неожиданные осадки и штормы могут испортить отдых и туристам на египетских курортах.

Какой будет погода в Турции и Египте и к чему готовиться туристам – в материале РБК-Украина.

Турция: на Анталию надвигается наводнение и торнадо

Метеорологи Турции предупредили о грозных погодных явлениях, которые "накроют" курортные регионы на юге страны. Со вторника, 2 ноября, в провинции Анталия и заливе Анталии ожидаются периодические и сильные локальные грозы, сообщает haberizlenim.com.

В сообщении отмечается, что осадки могут вызвать негативные явления: внезапные сильные порывы ветра и штормы, торнадо в море, молнии и град. Вследствие резкого изменения погоды возможны наводнения, подтопления, сбои в движении транспорта.

Фото: На побережье Анталии и Эгейского моря придут грозы (pixabay.com)

Граждан призывают быть осторожными и следить за погодной ситуацией.

В еще одном заявлении управления говорится, что сильный дождь пройдет и в других туристических провинциях на Эгейском море – Мугла и Айдын.

"Ожидаемые грозы вокруг Муглы и Айдына будут локально сильными. Дожди пройдут в Мугле, Мармарисе, Миласе, Ятагане, Кейджегизе, Уле, Ортаке, Даламане и Фетхие с большим количеством осадков", - уточняется в сообщении.

Между тем, отдыхающие на Средиземном побережье Турции делятся фотографиями с курортов. Например, в туристической группе в Facebook один из пользователей опубликовал снимок солнечного пляжа.

"Кемер, 31 октября. На солнце жарко, купаться можно спокойно", - написал турист.

Фото: Солнечная погода на курорте Кемер в Турции (facebook.com/KolyaGlad)

Гроза с молниями: редкое явление на южном побережье Египта

Туристы на курортах Египта на днях попали под редкое явление на южном побережье – грозу с молниями и громом. Фотографиями затянутого темными облаками неба поделились в одной из туристических групп в Facebook.

"Сафага, 31 октября. Гром, молнии и моросит дождь. На такую погоду я попала впервые за многие годы отдыха", - написала туристка в соцсети.

Метеорологи на этой неделе прогнозируют жаркую погоду на южном побережье страны – в провинциях Южный Синай и Красное море, сообщает Egypt Independent.

И если ночи становятся все прохладнее, то максимальные температуры в Шарм-эль-Шейхе будут высокими: +33 C, в Хургаде: +34 C. В Луксоре – 36 градусов жары.

Отмечается, что вероятность дождя на северном побережье и в центре страны 30%. Волны в Средиземном море будут сильными, высотой от 2,5 до 4 метров. В Красном море спокойнее – ветер умеренный, волны - 1-1,25 метра.

Согласно прогнозу Главного метеорологического управления, облака на Южном Синае и в горных хребтах Красного моря будут плотными, могут вызвать осадки – дождь или грозу в отдельных районах.

Фото: Небо после дождя на побережье Сафаги (facebook.com/Мария Иващенко)

Местные службы уже готовятся к сезону дождей и проверяют работу инфраструктуры, чтобы избежать будущих затоплений. Из-за того, что ливни на юге страны проходят редко, туристические города в эти периоды оказываются затопленными. Подобный случай произошел 3 февраля в Шарм-эль-Шейхе. Тогда по улицам текли "реки", а некоторые гостиницы пострадали от хлынувших с улицы потоков воды.

Напомним, туристов предупредили об ошибках, которые вызывают неприятности на отдыхе в Египте.

Также сообщалось, что после 6-летнего перерыва восстанавливают авиасообщение между Луксором и курортным Шарм-эль-Шейхом.