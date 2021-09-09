Озера, древние храмы и термы: как бюджетно отдохнуть в Северной Македонии в бархатный сезон

Осенью в стране ужесточили правила въезда для туристов

Еще одна балканская страна ужесточила правила въезда – вслед за Черногорией и Албанией требования тестов или вакцинации для туристов ввели в Северной Македонии.

Теперь для поездки в страну с уникальной природой и древней архитектурой необходимо иметь один из таких документов: негативный результат ПЦР-теста за 72 часа или экспресс-теста на антиген за 48 часов, или сертификат вакцинации, или справку о перенесенном COVID – не более 45 дней с даты выздоровления. Такие справки нужны только с 18 лет.

Как можно полететь на отдых в Северную Македонию осенью и к каким ограничениям готовиться туристам?

Чем Северная Македония привлекательна для туристов

Эта балканская страна не имеет выхода к морю, но это компенсируется пляжным отдыхом на трех местных озерах летом (Охридское, Дойранское и Преспа) с песчаными пляжами, и купанием в термальных источниках в спа-отелях в более холодное время года.

Фото: Озеро Охрид в Северной Македонии (unsplash.com/milana-jovanov)

В бархатный сезон в Северной Македонии – лучшее время для экскурсий. Эту страну называют малоизведанной "жемчужиной" Европы. Тут зародилась славянская письменность, находятся самые первые христианские храмы Европы, а город Охрид называют "балканским Иерусалимом": экскурсии включают посещение храмов, монастырей, античного амфитеатра, а также мечети и турецкого базара.

Македония удивляет туристов смешением культур и народов: турок, греков, албанцев, православных и католиков. При этом две трети македонцев называют себя православными.

В истории страны было немало выдающихся личностей – например, статуя в честь римского правителя Александра Македонского стоит в центре Скопье. Также в столице есть Мемориальный дом Матери Терезы.

Фото: Достопримечательности в Скопье (unsplash.com/darko-cvetanoski)

Как отправиться в Северную Македонию самостоятельно

В сентябре прямым рейсом из Киева в столицу Скопье можно добраться с украинской авиакомпанией "Wind Rose" - по четвергам. Цены на билеты в обе стороны стартуют от 4200 гривен. Туры в сентябре начинаются от 860 евро за двоих за неделю с питанием "завтраки".

Об особенностях самостоятельного путешествия в Северную Македонию ранее рассказывали РБК-Украина тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько.

Хотя Северная Македония и небольшая страна, во время пандемии путешественники рекомендуют передвигаться по ней на автомобиле. Арендовать машину можно онлайн - цены начинаются от 21 евро в сутки.

"Апартаменты мы сняли прямо в старом городе Охрида с фантастическим видом на озеро и на горы. Одна ночь стоила 60 евро. В цену входили завтрак и парковка. Но найти жилье можно и за 15-20 евро за сутки. Цены на жилье из-за карантина снизились, что на руку бюджетному туристу", - рассказали блогеры.

При планировании поездки туристам стоит учесть: граждане Украины имеют право на въезд и пребывание в Северной Македонии с туристическими целями в групповом или индивидуальном порядке без визы до 90 дней на основании биометрического паспорта.

Фото: Колоритные дворики в Скопье (unsplash.com/mirushe-xhaferi)

Карантинные ограничения в стране

По информации украинского МИД, для входа в рестораны, кафе и бары, независимо от их вместимости, в торговые центры, заправки, мероприятия, в том числе на свежем воздуеа, необходимо наличие одного из следующих документов:

- справки (сертификата) о получении хотя бы одной дозы вакцины;

- справки (сертификата) о перенесенном заболевании на СOVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления.

Такие документы не требуются у лиц до 18 лет.

Строгие правила в стране в сентябре стали вынужденной мерой на фоне роста числа новых случаев COVID – если в июне-июле заболевали до нескольких десятков жителей в день, то к концу августа кривая статистики достигла показателей до тысячи позитивных тестов за сутки.

Напомним, мы писали, что отдых в Черногории в сентябре предлагают по цене авиабилета.

Также мы рассказывали про самые красивые локации Средиземноморья для туров на яхтах в бархатный сезон.