Впервые после локдауна: туризм на Шри-Ланке открылся приездом украинцев

Украинцы стали первыми туристами, которые прилетели отдыхать на Шри-Ланку после локдауна, который длился 9 месяцев. Группа туристов прибыла в рамках пилотного проекта по возрождению туризма на острове, сообщает местное издание Daily News.

Первых туристов Шри-Ланка приняла 28 декабря – всего прилетели 185 пассажиров рейса авиакомпании SkyUp. Их встречал министр туризма Прасанна Ранатунга и репортеры.

Это первый раз, когда группа туристов прибыла в Шри-Ланку с тех пор, как страна открылась после вспышки Covid-19, и эта группа будет оставаться в Шри-Ланке от 10 до 14 дней. Пилотный проект по приему иностранных туристов будет продолжаться с 28 декабря 2020 года до 24 января 2021 года.

Фото: Пустынные пляжи (pixabay.com)

Как на Шри-Ланке принимают туристов

Все туристы, прибывающие на остров, должны соблюдать строгие правила в отношении здоровья, сформулированные совместно министерствами здравоохранения и туризма, сообщили местные власти.

Пассажиры, прибывшие в аэропорт Маттала, прошли ПЦР-тестирование за 72 часа до вылета из Киева. По прибытии в Шри-Ланке перед отъездом в отели они снова сдали ПЦР-тесты. Во время пребывания туристы будут проходить дополнительные тесты.

"Украинским туристам будет предоставлено размещение в отелях прибрежной полосы (в основном, Коггала, Берувала и Бентота), и они окажутся в "туристическом пузыре". Они не смогут контактировать с местными жителями в этом районе. Всего по этой программе прибудут 2580 туристов, в основном из стран СНГ", - отметил министр.

Фото: Отель на острове (pixabay.com)

Тем временем, первые отдыхающие на Шри-Ланке публикуют фотографии и видео с пустынного курорта. Первыми кадрами поделилась на своей странице в Facebook Галина Гладчук.

"Меня редко чем удивишь, но санитарные нормы тут на очень высоком уровне. Все дезинфицируют по 150 раз. И самое главное – тесты сдаете в Украине платно, тут – повторно в отеле, бесплатно", - поделилась она впечатлениями.

По ее словам, отдохнуть неделю на Шри-Ланке по системе питания "все включено" с авиаперелётом можно за 700-800 долларов с человека.

Фото: Ланкийки встречают украинских туристов (facebook.com/Галина Гладчук)

Сколько стоит отдых на Шри-Ланке в январе

Мы проанализировали цены на путевки для двоих с вылетом из Киева на даты с 2 января от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Join Up!" 11 ночей на Шри-Ланке вдвоем можно провести в 3* отеле с завтраками и ужинами за 44188 гривен с вылетом 4 января.

У туроператора TPG – 8 ночей на двоих в 4* отеле с питанием "полупансион" обойдется от 42083 гривен (чартер МАУ) с вылетом 6 января.

У туроператора "Компас" недельный тур в 4* отель с питанием "полупансион" стоит от 47242 гривен с вылетом 8 января.

Все больше экзотических стран открываются для туристов после долгих месяцев закрытых границ. Отдохнуть на белоснежных пляжах в теплых водах Индийского океана – один из самых лучших подарков, которые можно сделать себе в 2021 году.

Напомним, мы писали, что популярная курортная страна стала доступнее для украинцев.

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