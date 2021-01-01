Вперше після локдауна: туризм на Шрі-Ланці відкрився приїздом українців

Українці стали першими туристами, які прилетіли відпочивати на Шрі-Ланку після локдауна, який тривав 9 місяців. Група туристів прибула в рамках пілотного проекту з відродження туризму на острові, повідомляє місцеве видання Daily News.

Перших туристів Шрі-Ланка прийняла 28 грудня – всього прилетіли 185 пасажирів рейсу авіакомпанії SkyUp. Їх зустрічав міністр туризму Прасанна Ранатунга і репортери.

Це перший раз, коли група туристів прибула на Шрі-Ланку, відколи країна відкрилася після спалаху Covid-19, і ця група буде залишатися в Шрі-Ланці від 10 до 14 днів. Пілотний проект з прийому іноземних туристів триватиме з 28 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.

Фото: Пусті пляжі (pixabay.com)

Як на Шрі-Ланці приймають туристів

Всі туристи, які прибувають на острів, повинні дотримуватися суворих правил щодо здоров'я, сформульованих спільно міністерствами охорони здоров'я та туризму, повідомила місцева влада.

Пасажири, які прибули в аеропорт Маттала, пройшли ПЛР-тестування за 72 години до вильоту з Києва. Після прибуття в Шрі-Ланку перед від'їздом в готель вони знову здали ПЛР-тести. Під час перебування туристи будуть здавати додаткові тести.

"Українським туристам буде надано розміщення в готелях прибережної смуги (в основному, Коггала, Берувала і Бентота), і вони опиняться в "туристичній бульбашці". Вони не зможуть контактувати з місцевими жителями в цьому районі. Всього за цією програмою прибудуть 2580 туристів, в основному з країн СНД", - зазначив міністр.

Фото: Готель на острові (pixabay.com)

Тим часом, перші відпочивальники на Шрі-Ланці публікують фотографії і відео з пустельного курорту. Першими кадрами поділилася на своїй сторінці в Facebook Галина Гладчук.

"Мене рідко чим здивуєш, але санітарні норми тут на дуже високому рівні. Все дезінфікують по 150 разів. І найголовніше – тести здаєте в Україні платно, тут – повторно у готелі, безкоштовно", - поділилася вона враженнями.

За її словами, відпочити тиждень на Шрі-Ланці за системою харчування "все включено" з авіаперельотом можна за 700-800 доларів з людини.

Фото: Ланкійки зустрічають українських туристів (facebook.com/Галина Гладчук)

Скільки коштує відпочинок на Шрі-Ланці в січні

Ми проаналізували ціни на путівки для двох з вильотом з Києва на дати з 2 січня від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора TPG – 8 ночей на двох у 4* готелі з харчуванням "напівпансіон" обійдеться від 42083 гривень (чартер МАУ) з вильотом 6 січня.

У туроператора "Компас" тижневий тур в 4* готель з харчуванням "напівпансіон" коштує від 47242 гривень з вильотом 8 січня.

Все більше екзотичних країн відкриваються для туристів після довгих місяців закритих кордонів. Відпочити на білосніжних пляжах в теплих водах Індійського океану – один з найкращих подарунків, які можна зробити собі в 2021 році.

Нагадаємо, ми писали, що популярна курортна країна стала доступнішою для українців.

Також ми розповідали, що в Єгипті посилюють карантинні заходи.